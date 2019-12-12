«Слева молодая, а справа — женщина в годах»: поклонники Аллы Михеевой не узнали ее на новых фотографиях
30-летняя Алла Михеева поделилась результатом новой съемки, но он понравился не всем.
«Фото слева или справа? Не можем выбрать фото для Beauty calendar Articoli by Bosco. Помогиииите», — написала она.
«Справа на себя мало похожа, но правое фото красивее и чувственнее», «Левое фото. На правом как будто не вы», «Слева тоже не похожи, но слева», «Слева молодая а вот справа в годах», «Милота слева, справа стервочка в годах», «Очень красивая!!!! А вам самой какая нравится?», — комментируют фолловеры.
Фото и видео: instagram
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