«Слева молодая, а справа — женщина в годах»: поклонники Аллы Михеевой не узнали ее на новых фотографиях

«Справа на себя мало похожа, но правое фото красивее и чувственнее», «Левое фото. На правом как будто не вы», «Слева тоже не похожи, но слева», «Слева молодая а вот справа в годах», «Милота слева, справа стервочка в годах», «Очень красивая!!!! А вам самой какая нравится?», — комментируют фолловеры.