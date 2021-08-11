Следуя каким правилам, можно заметно похудеть за 3 месяца

В первую очередь отмечается важность физической активности. Для гарантированных результатов лучше воспользоваться услугами личного тренера, если таковой возможности нет, необходимо знать некоторые тонкости. Например, профессиональный тренер по фитнесу Анна Корячко советует снизить количество тренировок, но увеличить их продолжительность.

Кроме того, и без соблюдения правильного питания не достичь отличных результатов. Так как оно составляет 80% успеха в похудении и поддержании здорового веса, считает диетолог Светлана Фус. Рацион должен стать сбалансированным, содержать много клетчатки и белка, при этом стоит заменить жареные продукты на вареные и сократить количество потребляемых углеводов.

В комплексе факторов для похудения важное место занимает и образ жизни. Для этого необходимо настроить режим дня, здоровый сон, постараться исключить стрессовые ситуации,