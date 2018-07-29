«Скромнее надо быть»: Юлия Ковальчук показала лишнее в полупрозрачном платье

Подписчики раскритиковали «платье принцессы», которое надела Юлия: «Платье красивое, но верх, и правда, бросается в глаза с невыгодной стороны. Если бы подкладка была плотнее, было бы супер. Ну или на крайний случай, хотя бы соски накладками телесного цвета прикрыть», «Принцессы не выставляют грудь напоказ», «Был бы очень красивый образ, если бы не прозрачный верх ... это сразу удешевляет образ», «Моветон, нельзя так оголять грудь, если бы еще на теле был равномерный загар, возможно смотрелось бы по другому, не делайте так больше, это не круто», «Скромнее надо быть!!!», «Образ нежный, но голая грудь все «овульгаривает»», «Верх однозначно прикрыть. На сцене обязательно. В клипах как хотите. Но на сцене нужно уважать зрителя», «По мне так тоже с заклеенными сосками было бы органичней))».

Стоит отметить, что это далеко не первый откровенный наряд блондинки. В беседе с журналистами за кулисами «Жары» Юлия шутливо отметила, что ради любимого супруга готова на различные эксперименты и авантюры вплоть до отказа от нижнего белья.