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«Скромнее надо быть»: Юлия Ковальчук показала лишнее в полупрозрачном платье

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Серый слайд, который
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Юлия Ковальчук

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35-летняя певица выбрала откровенный наряд для выступления на фестивале «Жара».

Международный музыкальный фестиваль «Жара» в Баку в самом разгаре. Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков оставили 9-месячную дочь Амелию бабушке, а сами отправились к Каспийскому морю. Музыканты не пропустили ни одного дня «Жары», демонстрируя на красных дорожках все более необычные образы. Например, минувшим вечером Юлия появилась на мероприятии в костюме из топа и длинной пышной юбки из тонкой сетки, подчеркнувшем стройную фигуру молодой мамы. В интервью порталу StarHit артистка рассказала, что вернула добеременный вес: «Молодые мамочки меня поймут, что заботясь о ребенке, играя с ним, тратишь очень много энергии. Сейчас я сбросила все лишние килограммы, которые набрала за время беременности. Вешу ровно столько же, сколько и раньше, а именно 50 килограммов». Легкий наряд сыграл с певицей злую шутку — сквозь тончайшую ткань, расшитую блестками, можно было разглядеть грудь Ковальчук.

Юлия Ковальчук

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

Подписчики раскритиковали «платье принцессы», которое надела Юлия: «Платье красивое, но верх, и правда, бросается в глаза с невыгодной стороны. Если бы подкладка была плотнее, было бы супер. Ну или на крайний случай, хотя бы соски накладками телесного цвета прикрыть», «Принцессы не выставляют грудь напоказ», «Был бы очень красивый образ, если бы не прозрачный верх ... это сразу удешевляет образ», «Моветон, нельзя так оголять грудь, если бы еще на теле был равномерный загар, возможно смотрелось бы по другому, не делайте так больше, это не круто», «Скромнее надо быть!!!», «Образ нежный, но голая грудь все «овульгаривает»», «Верх однозначно прикрыть. На сцене обязательно. В клипах как хотите. Но на сцене нужно уважать зрителя», «По мне так тоже с заклеенными сосками было бы органичней))».

Стоит отметить, что это далеко не первый откровенный наряд блондинки. В беседе с журналистами за кулисами «Жары» Юлия шутливо отметила, что ради любимого супруга готова на различные эксперименты и авантюры вплоть до отказа от нижнего белья.

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru, instagram

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