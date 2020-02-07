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Скотч и не только: какое секретное «оружие» помогает бюстам звезд выглядеть пышнее в нарядах с декольте

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я выбрал вместо рекламы.
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Вики Паттисон

Фото: Instagram

Вики Паттисон, британская звезда, прославившаяся благодаря участию в телешоу и реалити, появилась на красной ковровой дорожке BAFTA 2020 в роскошном белом платье без бретелек – и ее безупречное глубокое декольте стало предметом зависти многих женщин в Англии и за ее пределами. Чтобы успокоить всех, звезда раскрыла секретное «оружие», которым пользуются многие знаменитости, в том числе и голливудские актрисы первой величины, чтобы их грудь выглядела безупречно и пышно в нарядах с глубоким вырезом.

32-летняя знаменитость на своей странице в социальной сети Instagram призналась, что использует специальные пластыри для груди, которые приподнимают ее, тем самым создавая эффект естественного лифтинга. И чтобы не быть голословной, выложила фотодоказательства.

Кроме того, Вики заявила, что многие звезды, включая Бейонсе, Ким Кардашьян, Джемму Коллинз, Джоди Шор и Марни Симпсон, в последние годы отказались от бюстгальтеров в пользу различных бьюти-гаджетов для незаметной поддержки бюста.

К слову, честная женщина Ким Кардашьян сама не раз признавалась, что использует различные варианты клейких лент, чтобы удержать на месте свой пышный бюст размера DD в откровенных нарядах, к которым она, как известно, неравнодушна.

Основательница компании по производству клейких патчей для пуш-апа груди Саманта Райдер рассказала британскому онлайн-порталу The Sun: «У стилистов знаменитостей есть множество лайфхаков и советов в рукавах, которые гарантируют, что их клиенты будут выглядеть гламурно на красной ковровой дорожке, ведь их будут фотографировать и снимать на видео, потому так популярны стали всевозможные варианты клейких лент, включая канцелярский и малярный скотч, тейпы телесного цвета и силиконовые накладки, ведь с каждым годом среди знаменитостей возрастает конкуренция, а камеры высокого разрешения улавливают каждую деталь».

Фото: Instagram

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