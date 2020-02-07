Скотч и не только: какое секретное «оружие» помогает бюстам звезд выглядеть пышнее в нарядах с декольте

32-летняя знаменитость на своей странице в социальной сети Instagram призналась, что использует специальные пластыри для груди, которые приподнимают ее, тем самым создавая эффект естественного лифтинга. И чтобы не быть голословной, выложила фотодоказательства.

Кроме того, Вики заявила, что многие звезды, включая Бейонсе, Ким Кардашьян, Джемму Коллинз, Джоди Шор и Марни Симпсон, в последние годы отказались от бюстгальтеров в пользу различных бьюти-гаджетов для незаметной поддержки бюста.

К слову, честная женщина Ким Кардашьян сама не раз признавалась, что использует различные варианты клейких лент, чтобы удержать на месте свой пышный бюст размера DD в откровенных нарядах, к которым она, как известно, неравнодушна.