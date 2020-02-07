Скотч и не только: какое секретное «оружие» помогает бюстам звезд выглядеть пышнее в нарядах с декольте
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
32-летняя знаменитость на своей странице в социальной сети Instagram призналась, что использует специальные пластыри для груди, которые приподнимают ее, тем самым создавая эффект естественного лифтинга. И чтобы не быть голословной, выложила фотодоказательства.
Кроме того, Вики заявила, что многие звезды, включая Бейонсе, Ким Кардашьян, Джемму Коллинз, Джоди Шор и Марни Симпсон, в последние годы отказались от бюстгальтеров в пользу различных бьюти-гаджетов для незаметной поддержки бюста.
К слову, честная женщина Ким Кардашьян сама не раз признавалась, что использует различные варианты клейких лент, чтобы удержать на месте свой пышный бюст размера DD в откровенных нарядах, к которым она, как известно, неравнодушна.
Основательница компании по производству клейких патчей для пуш-апа груди Саманта Райдер рассказала британскому онлайн-порталу The Sun: «У стилистов знаменитостей есть множество лайфхаков и советов в рукавах, которые гарантируют, что их клиенты будут выглядеть гламурно на красной ковровой дорожке, ведь их будут фотографировать и снимать на видео, потому так популярны стали всевозможные варианты клейких лент, включая канцелярский и малярный скотч, тейпы телесного цвета и силиконовые накладки, ведь с каждым годом среди знаменитостей возрастает конкуренция, а камеры высокого разрешения улавливают каждую деталь».
Фото: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!