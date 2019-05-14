Американская телезвезда-рекордсменка по пластическим операциям ушла из жизни в возрасте 84 лет

Как сообщает Pagesix со ссылкой на источники в семье телезвезды, проблемы со здоровьем у Эльзы Паттон начались после смерти супруга. На момент смерти ей было 84 года.

Бешеную популярность и статус телезвезды ей принесло реалити-шоу «Настоящие домохозяйки Майами», участницей которого она стала 8 лет назад, в 2011 году, где в компании дочери Марисоль демонстрировала праздную жизнь богатой женщины. Однако известна она стала задолго до начала карьеры на телевидении, правда, в качестве ярой поклонницы пластических операций, счет которых, по разным сообщениям, шел на десятки.