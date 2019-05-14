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Американская телезвезда-рекордсменка по пластическим операциям ушла из жизни в возрасте 84 лет

Эльза Паттон, сыгравшая в шоу «Реальные домохозяйки Майами», была страстной поклонницей разнообразных процедур по улучшению внешности.

Как сообщает Pagesix со ссылкой на источники в семье телезвезды, проблемы со здоровьем у Эльзы Паттон начались после смерти супруга. На момент смерти ей было 84 года.

Бешеную популярность и статус телезвезды ей принесло реалити-шоу «Настоящие домохозяйки Майами», участницей которого она стала 8 лет назад, в 2011 году, где в компании дочери Марисоль демонстрировала праздную жизнь богатой женщины. Однако известна она стала задолго до начала карьеры на телевидении, правда, в качестве ярой поклонницы пластических операций, счет которых, по разным сообщениям, шел на десятки.

Фото: кадр из реалити-шоу The Real Housewives of Miami, YouTube

В юности Эльза Паттон была очень симпатичной девушкой, но выйдя замуж за миллионера, стала бояться его потерять, потому и легла в первый раз под нож пластического хирурга. Начав меняться, она уже не смогла остановиться, а муж все-таки ушел к другой.

Фото: кадр из реалити-шоу The Real Housewives of Miami, YouTube

Список операций, на которые решилась звезда, весьма внушителен: изменение разреза глаз, увеличение груди, неоднократные круговые подтяжки лица, ринопластика, блефаропластика. Не обошла Эльза вниманием и косметологию – уколы красоты она обожала: филлеры в скулы, контурная пластика губ, с которой она явно переборщила, а также уколы ботулотоксина, надежно «заморозившие» ее лоб. Все эти манипуляции в результате изменили ее внешность до неузнаваемости, и в преклонном возрасте она выглядела порой просто устрашающе. Но сама светская львица была уверена, что выглядит превосходно, была частой гостьей различных мероприятий и с удовольствием раздавала интервью.

Текст: Наталья Обрядина

Фото: кадры из реалити-шоу The Real Housewives of Miami, YouTube

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