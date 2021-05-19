Скандалистка Фокс и безумный ЛаБаф: как изменились актеры «Трансформеров» за 14 лет
До выпуска будущего блокбастера в прокат Меган Фокс была практически неизвестна, но после «Трансформеров» актриса с миловидным личиком, пронзительным взглядом и идеальной фигурой оказалась в центре внимания зрителей. Жгучая брюнетка быстро стала одной из самых сексуальных актрис в мире, причем в начале своей карьеры она привлекала всех своей натуральной красотой. Однако за прошедшие годы Фокс довольно сильно изменилась внешне. Звезда не стесняется рассказывать, что за 14 лет неоднократно обращалась к услугам косметологов и пластических хирургов.
Фото: Globallook
Шайа ЛаБаф всем запомнился по фильму худощавым и довольно обаятельным ботаником, и именно эта роль принесла актеру мировую известность. Сейчас он избавился от кудрявых волос, решив сделать более брутальную прическу, отрастил бороду и обзавелся репутацией американского психопата. Артист не раз оказывался в центре скандалов — виной тому и обвинения в плагиате, и агрессивное поведение, и эксцентричные выходки на красной ковровой дорожке. В какой-то момент в Голливуде даже упорно циркулировали слухи, что молодой и подающий надежды Шайа малость сошел с ума.
Фото: Globallook
Красавчик Джош Дюамель в прошлом не только актер, но и модель. В свои 48 лет он выглядит практически так же, как и во время выхода первого фильма о роботах. Изменился лишь взгляд, ставший более серьезным, да проявилась седина, которая, кстати, знаменитости к лицу.
Фото: Globallook
Джон Туртурро до сих пор активно снимается в блокбастерах, так и не скажешь, что актеру 64 года. За прошедшие 14 лет артист заметно постарел, поседел, но не утратил своей немного странной харизмы.
Фото: Globallook
Рэйчел Тейлор не стала суперизвестной актрисой благодаря «Трансформерам», но ее второстепенная роль не осталась незамеченной, и теперь красавица блондинка может похвастаться довольно обширной фильмографией. Сегодня она выглядит все так же прекрасно, однако с возрастом ушла юношеская припухлость щек, скулы стали более острыми, а взгляд — более загадочным.
Фото: Globallook
Кевин Данн снимался в роли отца главного героя, которого играл Шайа ЛаБаф. Как и у большинства из актерского состава, у 64-летнего Данна появились седина и немного морщин.
Фото: Globallook
Фото: Globallook, GettyImages
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!