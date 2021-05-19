Скандалистка Фокс и безумный ЛаБаф: как изменились актеры «Трансформеров» за 14 лет

Шайа ЛаБаф всем запомнился по фильму худощавым и довольно обаятельным ботаником, и именно эта роль принесла актеру мировую известность. Сейчас он избавился от кудрявых волос, решив сделать более брутальную прическу, отрастил бороду и обзавелся репутацией американского психопата. Артист не раз оказывался в центре скандалов — виной тому и обвинения в плагиате, и агрессивное поведение, и эксцентричные выходки на красной ковровой дорожке. В какой-то момент в Голливуде даже упорно циркулировали слухи, что молодой и подающий надежды Шайа малость сошел с ума.