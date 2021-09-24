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Сияющие губы и голливудские волны: как повторить образ Катерины Шпицы с «Кинотавра»

Катерина Шпица — одна из ярчайших молодых актрис российского кинематографа. Она не только талантлива, но и обладает великолепным чувством вкуса и редко совершает модные промахи, что снова и снова доказывает своими выходами на красные ковровые дорожки различных мероприятий и фестивалей. Для одного из дневных выходов на идущем сейчас «Кинотавре» звезда выбрала нежный нюдовый образ с блестящими губами и акцентом на глаза. Мы спросили визажиста, как повторить трендовый мейк в домашних условиях.