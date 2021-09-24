Сияющие губы и голливудские волны: как повторить образ Катерины Шпицы с «Кинотавра»
Владимир Калинчев
Национальный визажист Max Factor в России
В нюдовом макияже всегда в центре внимания — идеальная кожа, потому первым делом наносим матовый тон с помощью основы, затем слегка припудриваем основу стойкой пудрой Facefinity. Брови уложите с помощью туши для бровей, а на скулы легчайшими движениями нанесите бронзовые румяна — слой средства должен быть тончайшим и не лежать пятнами. Черный карандаш растушуйте вдоль линии роста ресниц, во внутренний уголок глаза нанесите светлый мерцающий оттенок из палетки Masterpiece Nude Palette. Ресницы густо прокрасьте тушью. И в завершение на губы нанесите глянцевый блеск Color Elixir Honey Lacquer, тон 05 Honey Nude.
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Фото: архив пресс-служб
Елена Павлова
Стилист Wella Professionals
Чтобы сделать голливудские волны на короткой стрижке, как у Катерины Шпицы, для начала вымойте голову. На чистые влажные волосы нанесите сахарный спрей для объемной текстуры Sugar Lift EIMI, Wella Professionals. Высушите волосы феном ghd helios, создавая максимальный объем. Затем сделайте низкий боковой пробор и накрутите волосы попрядно. В завершение разберите аккуратно волосы руками и зафиксируйте прическу лаком для волос экстрасильной фиксации, создавая максимальный объем в зоне челки.
Фото: архив пресс-служб