Сияющая кожа, загар и мелкие морщинки: 40-летняя Альбина Джанабаева показала, как выглядит летом без макияжа

Долгое время Альбина Джанабаева не публиковала новых снимков в своем Instagram, и вот — вернулась с серией долгожданных селфи.

«Доброе, спортивное!!! Если кто потерял меня, не волнуйтесь, нашлась!!! В зале)), где и хотела бы пропадать все эти дни...., но нет, не так то все просто с этим отдыхом», — пояснила она.