Сияющая кожа, загар и мелкие морщинки: 40-летняя Альбина Джанабаева показала, как выглядит летом без макияжа

Долгое время Альбина Джанабаева не публиковала новых снимков в своем Instagram, и вот — вернулась с серией долгожданных селфи.
«Доброе, спортивное!!! Если кто потерял меня, не волнуйтесь, нашлась!!! В зале)), где и хотела бы пропадать все эти дни...., но нет, не так то все просто с этим отдыхом», — пояснила она.
«Физкульт-привет!!!! На фотографиях естественная красота и обаяние», «Вот это долгожданное лицо. Настоящее и обалденное», «Красивая женщина! Без косметики даже моложе выглядите», «Классная фигура, и вообще очень молодо выглядите», «Альбиночка вы красавица, молодец, фигура потрясающая. Так держать», — обсуждают подписчики.
Бывшая участница группы «ВИА Гра» привыкла к комплиментам от восторженных поклонников как в реальной жизни, так и в социальных сетях. Она тщательно следит за своей внешностью, оставаясь желанной как для мужа, так и для миллионов мужчин.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!