Сияющая Ева Лонгория вышла в свет через полтора месяца после родов

Звезда «Отчаянных домохозяек» Ева Лонгория впервые стала мамой всего полтора месяца назад, но уже решилась оставить сына няням и 5 августа пришла на голливудскую премьеру фильма «Собачьи дни», в котором сыграла одну из небольших ролей.
Компанию на красной дорожке молодой маме составили коллеги Нина Добрев и Ванесса Хадженс. Конечно, девушки выглядели гораздо стройнее Евы, но она вовсе не смущалась и бесстрашно позировала фотографам.
Надо признать, Лонгория тоже смотрится весьма достойно — она уже сбросила несколько килограммов и не останавливается на этом: актриса демонстрирует результаты похудения после родов в своем микроблоге. Ева показывает и очаровательного сына Сантьяго: недавно она вместе с ребенком появилась на обложке журнала Hola!.
Фото: Mayer/face to face / Global Look Press, Instagram
Видео: Youtube.com / TRAILEROK