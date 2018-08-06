Сияющая Ева Лонгория вышла в свет через полтора месяца после родов

Звезда «Отчаянных домохозяек» Ева Лонгория впервые стала мамой всего полтора месяца назад, но уже решилась оставить сына няням и 5 августа пришла на голливудскую премьеру фильма «Собачьи дни», в котором сыграла одну из небольших ролей.

Компанию на красной дорожке молодой маме составили коллеги Нина Добрев и Ванесса Хадженс. Конечно, девушки выглядели гораздо стройнее Евы, но она вовсе не смущалась и бесстрашно позировала фотографам.