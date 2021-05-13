Синди Кроуфорд в образе готической невесты снялась для бразильского Vogue

Другие кадры фотосессии также доказывают, что фигура бывшей модели до сих пор идеальна. На снимках в черном боди Синди демонстрирует свою хорошую форму: длинные ноги и прекрасную осиную талию. Дополнили образ туфли на каблуках. На остальных фотографиях звезда снялась в черном корсете и брюках от легендарного бренда Versace.

«Синди Кроуфорд — это не ностальгия. Это одна из самых красивых женщин в мире, она произвела эффект разорвавшейся бомбы. С годами она становится все более очаровательной», — отозвался о съемке фэшн-директор бразильского Vogue Педро Салес.