Синди Кроуфорд в образе готической невесты снялась для бразильского Vogue
Знаменитость снялась в провокационной фотосессии и произвела настоящий фурор своими откровенными снимками. Она примерила несколько образов, в том числе в нижнем белье. Именно этот look — готичной невесты — и получился самым запоминающимся. Кроуфорд предстала перед объективами фотокамер в комплекте нижнего белья, черной фате, ниспадающей с головы, и туфлях на каблуках. При этом эталонная красотка прикрыла интимные места, руками.
Другие кадры фотосессии также доказывают, что фигура бывшей модели до сих пор идеальна. На снимках в черном боди Синди демонстрирует свою хорошую форму: длинные ноги и прекрасную осиную талию. Дополнили образ туфли на каблуках. На остальных фотографиях звезда снялась в черном корсете и брюках от легендарного бренда Versace.
«Синди Кроуфорд — это не ностальгия. Это одна из самых красивых женщин в мире, она произвела эффект разорвавшейся бомбы. С годами она становится все более очаровательной», — отозвался о съемке фэшн-директор бразильского Vogue Педро Салес.
Фото: Globallook, Instagram voguebrasil
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