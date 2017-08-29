Синди Кроуфорд показала, как поддерживает себя в форме
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Супермодель делится в Instagram своими любимыми упражнениями
Одна из самых знаменитых моделей Синди Кроуфорд даже в 51 год может похвастаться идеальной фигурой. На страницах Instagram модели часто появляются фотографии и видео из спортзала. Не так давно Синди опубликовала видеозапись с одним из любимых упражнений, которое помогает ей держать себя в форме.
Напомним, некоторое время назад 15-летняя дочь Синди Кайя Гербер рассказала в интервью, что восхищается неувядающей красотой мамы. Как известно, Синди три раза в неделю занимается с тренером в спортзале, питается только полезной пищей и любит зеленые смузи.
А вам нравится фигура 51-летней Синди Кроуфорд?