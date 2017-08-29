Супермодель делится в Instagram своими любимыми упражнениями

Одна из самых знаменитых моделей Синди Кроуфорд даже в 51 год может похвастаться идеальной фигурой. На страницах Instagram модели часто появляются фотографии и видео из спортзала. Не так давно Синди опубликовала видеозапись с одним из любимых упражнений, которое помогает ей держать себя в форме.