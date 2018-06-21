Сильно похудевшая дочь Валерии заговорила об анорексии и спорте

Все свое детство и юность старшая дочь певицы Валерии была пышечкой. Повзрослев, Анна Шульгина взяла себя в руки и принялась худеть. Дохуделась девушка до того, что ее поклонники начали рассуждать об анорексии.

«Когда я была подростком, то в моде, как сейчас помню, была анорексия, как психологическая болезнь, так и как физическое состояние тела. Девочки вгоняли себя в рамки, из которых сложно было выбраться самим. Уже с 12 лет они начинали истязания над собой абсолютно разного характера, вплоть до употребления тяжелых наркотиков! И даже если они добивались желаемых параметров, которые должны были сделать их счастливее, как они наивно предполагали, это не делало их таковыми, как ни странно. Голова тому виной. Конечно, это дикая дичь, что было в 2000-е. Слава богу, что сейчас все иначе. Смотрю я на подростков, а большинство сейчас в погоне за спортивным, здоровым телом. Короче. К чему я. Девочки и юноши, имейте голову на плечах, не надо из крайности в крайность, не забывайте про свое сердце, про духовное состояние, развивайте в себе все хорошие стороны. Поверьте, внутренняя красота всегда отражается на внешней. У вас могут быть какие угодно ровные носы, или дрыщавые руки, но если вы человек-какашка, то вам будет худо. Я никогда не была анорексичного телосложения, но, поверьте, внимания от противоположного пола у меня было море, в любом моем весе. Гармония», — цитирует Шульгину «СтарХит».

Свою полноту Анна объясняет нарушением в гормональный системе. Сейчас дочь Валерии соблюдает режим питания, занимается спортом и делится в Instagram снимками, которым может позавидовать любая бывшая толстушка.