Силиконовая грудь помогла женщине чудом избежать неминуемой гибели
Удивительный случай был подробно разобран в разделе, посвященном пластической хирургии, медицинского журнала SAGE journals. Согласно статье, инцидент произошел 2 года назад в провинции Онтарио. Молодая женщина шла по улице, внезапно услышала громкий хлопок и почувствовала жгучую боль в левой груди. Она не поняла, что вообще произошло, только увидела, что ее одежда пропитывается кровью.
Пока канадка пребывала в состоянии шока, очевидцы происшествия поняли, что она стала жертвой шальной пули и вызвали скорую помощь. Женщину доставили в больницу, где ее осмотрели врачи-травмотологи. Все это время потерпевшая была в сознании и даже шутила, что привело докторов в полнейшее изумление, которое тем более усилилось, когда они обнаружили в ее левой груди пулевой отверстие, а под кожей правой нащупали инородный предмет, напоминающий пулю.
Женщине сделали рентген, который подтвердил выводы врачей, а также показал у нее перелом одного ребра. Проведенная позднее компьютерная томография показала ушиб легких, но без осложнений, воздух и нарушение целостности обоих силиконовых имплантов, но повреждений внутренних органов не было вовсе. В итоге потерпевшей провели экстренную операцию, в ходе которой удалили оба импланта и пулю. Женщина восстановилась после операции и отправилась домой, а через полгода сделала повторное увеличение груди. Врачи же с интересом изучили ее снимки и результаты КТ и пришли к выводу, что импланты в буквальном смысле спасли их пациентке жизнь, потому что изменили траекторию движения пули, которая должна была попасть ей прямо в сердце, а вместо этого застряла в боковой стенке грудной клетки.
Фото: pixabay
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