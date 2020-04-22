Силиконовая грудь помогла женщине чудом избежать неминуемой гибели

Удивительный случай был подробно разобран в разделе, посвященном пластической хирургии, медицинского журнала SAGE journals. Согласно статье, инцидент произошел 2 года назад в провинции Онтарио. Молодая женщина шла по улице, внезапно услышала громкий хлопок и почувствовала жгучую боль в левой груди. Она не поняла, что вообще произошло, только увидела, что ее одежда пропитывается кровью.

Пока канадка пребывала в состоянии шока, очевидцы происшествия поняли, что она стала жертвой шальной пули и вызвали скорую помощь. Женщину доставили в больницу, где ее осмотрели врачи-травмотологи. Все это время потерпевшая была в сознании и даже шутила, что привело докторов в полнейшее изумление, которое тем более усилилось, когда они обнаружили в ее левой груди пулевой отверстие, а под кожей правой нащупали инородный предмет, напоминающий пулю.