Сидящая в самоизоляции Анастасия Волочкова примерила новую чалму и сделала сияющий макияж

На новой фотографии Волочкова сидит, спрятавшись за боковинку дивана, и копирует позу со своего портрета, который красуется за ее спиной. На голове у нее мини-чалма, а на лице макияж с сильным контурингом, подчеркивающий скулы и похудевшее лицо танцовщицы, а на веках – сияющие тени цвета шампанского, подобранные в тон головному убору и нанесенные до бровей. «Наша хозяюшка Лолочка подарила мне небольшую чалму, чтобы мои волосы не разлетались во время репетиций. Я очень ценю внимание! Увидев эту фотографию, я заметила, что конфигурация моих пальцев совпадает с той, которая на портрете за мной, под фреской. Хотя сделано фото было просто и спонтанно, как и все в моей жизни», – написала Волочкова в публикации под фото.

К сожалению, комментарии под постами звезды по-прежнему закрыты, потому остается неизвестным, как ее поклонники оценили ее новый образ, однако стоит отметить, что, судя по последним снимкам, в изоляции Анастасия ест совсем немного, отдавая предпочтение репетициям и занятиям спортом – ее фигура по-прежнему поражает стройностью.

Фото: Instagram, globallook

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!