Шотландская медсестра неожиданно для всех стала «Мисс Гонконг»: «До сих пор не верю!»

Лиза до участия в конкурсе окончила Эдинбургский университет, а затем работала хирургической медсестрой в больнице и мечтала об актерской карьере. Девушка признается, что вряд ли сама бы решилась на то, чтобы понять заявку на участие в «Мисс Гонконг», однако ее отец был на удивление настойчив. Впервые он предложил эту идею дочери, когда той было всего 17 лет, но тогда ее это не очень интересовало, однако родитель был настойчив и не сдавался. В итоге Лиза согласилась и не пожалела об этом. На своей странице в социальной сети Instagram она написала: «Последние несколько недель были самыми беспокойными, но удивительными в моей жизни. Я многому научилась, выросла как личность. Но я все еще в полном шоке и не могу поверить, что победила, ведь Гонконг всегда занимал особое сердце в моем сердце». Как отмечает жюри, девушка покорила всех своим удивительным традиционным танцем.

Теперь Лиза, ранее планировавшая свою жизнь в Шотландии, намерена переехать на родину своих предков, чтобы закрепить полученный успех – она мечтает сделать актерскую карьеру или стать телеведущей.

Фото: Instagram lisamarie_tse

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