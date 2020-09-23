Шикарную монобровь модели-красотки сравнили с логотипом ресторана быстрого питания

Летом 2019 года Хейли переехала в Нью-Йорк на несколько месяцев и решила, что настало подходящее время, чтобы перестать выщипывать волосы в угоду навязанным стандартам красоты. «Я очень нервничала, когда решилась на такой шаг. Я знала, что это будет меня выделять из толпы, и что большинство не поймет и не одобрит мой выбор. Не так много людей смогли бы носить монобровь с гордостью, и я хотела быть одной из тех, кто не боится того, что общество говорит об их понимании красоты», — сказала модель.

С удивлением девушка обнаружила, что жители мегаполиса одобряют ее новый и довольно смелый образ, но, когда вернулась в свой город, реакция была совершенно иной: все уставились на нее, даже друзья и члены семьи не смогли сразу понять и принять ее решение. Однако это не помешало Хейли найти работу модели, в чем ей немало помог ее уникальный внешний вид. Однако пользователи социальных сетей не устают писать девушке, что ненавидят ее монобровь, сравнивают ее с логотипом «Макдональдс», и постоянно повторяют, что раньше она выглядела лучше, «горячее». Правда многие ценят смелость девушки и сравнивают ее с Фридой Кало. Сама же она говорит, что ее главная цель – показать, что волосы на теле – это нормально, и что красота многообразна.

Фото: Instagram hayleemichalski _

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