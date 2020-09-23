Шикарную монобровь модели-красотки сравнили с логотипом ресторана быстрого питания
Фото: Instagram hayleemichalski_
Как передает британский онлайн-портал Daily Mail, проживающая в США Хейли с подросткового возраста маниакально выщипывала волоски и корректировала форму бровей, потому что боялась, что люди будут осуждать ее. Она проводила за этим занятием часы, чтобы удостовериться, что брови будут находиться как можно дальше друг от друга. Этот процесс занимал так много времени, что она задумалась над тем, чтобы оставить все так, как есть.
Летом 2019 года Хейли переехала в Нью-Йорк на несколько месяцев и решила, что настало подходящее время, чтобы перестать выщипывать волосы в угоду навязанным стандартам красоты. «Я очень нервничала, когда решилась на такой шаг. Я знала, что это будет меня выделять из толпы, и что большинство не поймет и не одобрит мой выбор. Не так много людей смогли бы носить монобровь с гордостью, и я хотела быть одной из тех, кто не боится того, что общество говорит об их понимании красоты», — сказала модель.
С удивлением девушка обнаружила, что жители мегаполиса одобряют ее новый и довольно смелый образ, но, когда вернулась в свой город, реакция была совершенно иной: все уставились на нее, даже друзья и члены семьи не смогли сразу понять и принять ее решение. Однако это не помешало Хейли найти работу модели, в чем ей немало помог ее уникальный внешний вид. Однако пользователи социальных сетей не устают писать девушке, что ненавидят ее монобровь, сравнивают ее с логотипом «Макдональдс», и постоянно повторяют, что раньше она выглядела лучше, «горячее». Правда многие ценят смелость девушки и сравнивают ее с Фридой Кало. Сама же она говорит, что ее главная цель – показать, что волосы на теле – это нормально, и что красота многообразна.
Фото: Instagram hayleemichalski _
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!