«Шикарная, женственная, необыкновенная»: поклонники 36-летней Дарьи Мороз обсуждают ее чувственное фото для крупного косметического бренда

«Дорогие друзья! Вы все знаете, что мне выпала честь быть амбассадором Estee Lauder! И знаете, что я не очень впускаю общество в свою личную жизнь! Позволяю это делать только близким друзьям! Так вот: мы с командой #esteelauderrussia придумали интересную историю-провести день вместе;) Завтра весь день,в аккаунте @esteelauderrussia я буду выкладывать stories и рассказывать как провожу время;)) Надеюсь будет интересно», — пообещала она.