«Шикарная, женственная, необыкновенная»: поклонники 36-летней Дарьи Мороз обсуждают ее чувственное фото для крупного косметического бренда

«Дорогие друзья! Вы все знаете, что мне выпала честь быть амбассадором Estee Lauder! И знаете, что я не очень впускаю общество в свою личную жизнь! Позволяю это делать только близким друзьям! Так вот: мы с командой #esteelauderrussia придумали интересную историю-провести день вместе;) Завтра весь день,в аккаунте @esteelauderrussia я буду выкладывать stories и рассказывать как провожу время;)) Надеюсь будет интересно», — пообещала она.
«Какая Вы классная», «Какая вы женственная», «Необыкновенная», «Как всегда Прекрасны», «Вот нельзя быть красивой такой», «Шикарная», «Это очень круто», «ЕстеЛаудер — легенда и восторг! И это — не случайно, что именно Вы (ты), стала ее визиткой! Восторг уже есть, а для легенды нужны годы», — обсуждают подписчики.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!