Шеллак или классика: какой вид маникюра лучше выбрать сегодня

Однако у излюбленной многими процедуры отмечаются не только преимущества, но, конечно же, и недостатки. Например, цена зависит от качества используемых материалов и бренда покрытия. Но если экономить на маникюре, можно столкнуться с негативными последствиями: возможно ногти станут расслаиваться, повредятся, возникнет аллергическая реакция. Плюс из-за активного роста ногтей придется ходить на маникюр чаще, а это дополнительные затраты.

Нередко под воздействием тепла в УФ-лампе ногти деформируются, образуются микротрещины, начинают распространяться бактерии. А если инструменты мастера не подвергаются должной обработке, можно передать гепатиты и даже ВИЧ. Грибок — самое безобидное, что люди получали во время маникюра и педикюра.