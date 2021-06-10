Шеллак или классика: какой вид маникюра лучше выбрать сегодня
Как сообщает издание «Медик Форум», долговременный эффект шеллака — несомненный плюс. Вы будете долго наслаждаться красивым и стойким маникюром, а также на протяжении 2-3 недель ваши ногти будут защищены от вредного воздействия окружающей среды — например, бытовой химии, порезов, травм и других повреждений. При этом, отмечается, что перерыв в процедурах не нужен, ногтям не требуется отдыхать и «дышать». У них нет дыхательной системы, поэтому устать от такого покрытия они не в силах.
Однако у излюбленной многими процедуры отмечаются не только преимущества, но, конечно же, и недостатки. Например, цена зависит от качества используемых материалов и бренда покрытия. Но если экономить на маникюре, можно столкнуться с негативными последствиями: возможно ногти станут расслаиваться, повредятся, возникнет аллергическая реакция. Плюс из-за активного роста ногтей придется ходить на маникюр чаще, а это дополнительные затраты.
Нередко под воздействием тепла в УФ-лампе ногти деформируются, образуются микротрещины, начинают распространяться бактерии. А если инструменты мастера не подвергаются должной обработке, можно передать гепатиты и даже ВИЧ. Грибок — самое безобидное, что люди получали во время маникюра и педикюра.
Фото: freepik.com
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!