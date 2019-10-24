Сестра звезды тенниса Эжени Бушар рассказала, как из-за кистозного акне не выходила из дома без макияжа 2 года

«Кистозное акне действительно сильно сказалось на моей самооценке. Я боялась проснуться и обнаружить на лице новые болезненные прыщи. Я не могла выйти из дома, не замазав лицо толстым слоем тонального крема, но это был порочный круг, потому что таким образом я блокировала свои поры, и проблема обострялась еще сильнее. Проблемы с кожей привели к тому, что я стала менее общительной, стала практически параноиком, потому что мне казалось, что люди пялятся на каждый мой прыщ», – пояснила Шарлотта Бушар.

Девушка добавляет, что выглядела ее кожа действительно воспаленной и будто бы зараженной какой-то болезнью, и это было действительно больно. Сначала прыщи были только на лбу, потом стали появляться на линии челюсти и распространились на щеки и спину.