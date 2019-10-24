passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Сестра звезды тенниса Эжени Бушар рассказала, как из-за кистозного акне не выходила из дома без макияжа 2 года

Шарлотта Бушар, сестра известной канадской теннисистки Эжени Бушар рассказала, что ей было настолько стыдно за свои прыщи, что она начала бояться выходить из дома без толстого слоя грима.

23-летняя девушка поделилась своей историей с британским онлайн-порталом Daily Mail. По ее словам, ее кожа была склонна к акне с подросткового возраста, но в 20 лет ситуация накалилась до предела. Потому в течение двух лет она регулярно наносила на них толстый слой тональной основы, чтобы сделать проблему менее заметной.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 5

Фото: Instagram

«Кистозное акне действительно сильно сказалось на моей самооценке. Я боялась проснуться и обнаружить на лице новые болезненные прыщи. Я не могла выйти из дома, не замазав лицо толстым слоем тонального крема, но это был порочный круг, потому что таким образом я блокировала свои поры, и проблема обострялась еще сильнее. Проблемы с кожей привели к тому, что я стала менее общительной, стала практически параноиком, потому что мне казалось, что люди пялятся на каждый мой прыщ», – пояснила Шарлотта Бушар.

Девушка добавляет, что выглядела ее кожа действительно воспаленной и будто бы зараженной какой-то болезнью, и это было действительно больно. Сначала прыщи были только на лбу, потом стали появляться на линии челюсти и распространились на щеки и спину.

Шарлотта уверена, что обострение акне вызвала внутриматочная спираль, потому что оно началось именно после ее установки. Спустя 5 месяцев девушка удалила ее, но проблемы с кожей сохранились. Отчаявшись справиться с ситуацией самостоятельно, она обратилась к врачу-дерматологу, который выписал ей сильные лекарства. Это на некоторое время помогло, но затем случился рецидив заболевания. Кроме того, препараты вызвали ряд побочных эффектов, в частности, зуд и сухость кожи и потрескавшиеся губы, потому канадка приняла решение отказаться от них и нашла более простой вариант решения проблемы. Она отказалась от сахара, алкоголя и молочных продуктов, стала придерживаться вегетарианской диеты и ежедневно принимала пробиотики. После изменения питания ее кожа очистилась, от шелушений и псориаза не осталось и следа, но 23-летняя девушка до сих пор с ужасом вспоминает тот сложный период жизни.

Фото: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!