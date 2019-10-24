Сестра звезды тенниса Эжени Бушар рассказала, как из-за кистозного акне не выходила из дома без макияжа 2 года
23-летняя девушка поделилась своей историей с британским онлайн-порталом Daily Mail. По ее словам, ее кожа была склонна к акне с подросткового возраста, но в 20 лет ситуация накалилась до предела. Потому в течение двух лет она регулярно наносила на них толстый слой тональной основы, чтобы сделать проблему менее заметной.
Фото: Instagram
«Кистозное акне действительно сильно сказалось на моей самооценке. Я боялась проснуться и обнаружить на лице новые болезненные прыщи. Я не могла выйти из дома, не замазав лицо толстым слоем тонального крема, но это был порочный круг, потому что таким образом я блокировала свои поры, и проблема обострялась еще сильнее. Проблемы с кожей привели к тому, что я стала менее общительной, стала практически параноиком, потому что мне казалось, что люди пялятся на каждый мой прыщ», – пояснила Шарлотта Бушар.
Девушка добавляет, что выглядела ее кожа действительно воспаленной и будто бы зараженной какой-то болезнью, и это было действительно больно. Сначала прыщи были только на лбу, потом стали появляться на линии челюсти и распространились на щеки и спину.
Шарлотта уверена, что обострение акне вызвала внутриматочная спираль, потому что оно началось именно после ее установки. Спустя 5 месяцев девушка удалила ее, но проблемы с кожей сохранились. Отчаявшись справиться с ситуацией самостоятельно, она обратилась к врачу-дерматологу, который выписал ей сильные лекарства. Это на некоторое время помогло, но затем случился рецидив заболевания. Кроме того, препараты вызвали ряд побочных эффектов, в частности, зуд и сухость кожи и потрескавшиеся губы, потому канадка приняла решение отказаться от них и нашла более простой вариант решения проблемы. Она отказалась от сахара, алкоголя и молочных продуктов, стала придерживаться вегетарианской диеты и ежедневно принимала пробиотики. После изменения питания ее кожа очистилась, от шелушений и псориаза не осталось и следа, но 23-летняя девушка до сих пор с ужасом вспоминает тот сложный период жизни.
Фото: Instagram
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