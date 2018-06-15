Сергей Зверев и Никита Джигурда назвали победительницу конкурса «Миссис Россия-Вселенная 2018»

Победительницей и обладательницей Гран-при конкурса стала москвичка и мама двоих сыновей Юлия Школенко. А «Миссис Россия-Вселенная» стала Нармина Муселимян из Казани. Она представит Россию на международном конкурсе «MRS Top of Universe» на Кипре. Первой вице-Миссис стала Елена Киян из Москвы, второй вице-Миссис — также москвичка Ольга Орлова.

Фото: пресс-служба