Сергей Зверев и Никита Джигурда назвали победительницу конкурса «Миссис Россия-Вселенная 2018»

30 самых красивых женщин нашей страны боролись за корону первой красавицы. Победительница представит Россию на международном конкурсе «Миссис Вселенная» в США.
Конкурс является профессиональным трамплином для реализации амбициозных планов участниц. В качестве жюри и звездных гостей мероприятия были приглашены известные медийные личности: Сергей Зверев, Никита Джигурда, Костя Цзю, Александр Толмацкий, группа «Блестящие».
Победительницей и обладательницей Гран-при конкурса стала москвичка и мама двоих сыновей Юлия Школенко. А «Миссис Россия-Вселенная» стала Нармина Муселимян из Казани. Она представит Россию на международном конкурсе «MRS Top of Universe» на Кипре. Первой вице-Миссис стала Елена Киян из Москвы, второй вице-Миссис — также москвичка Ольга Орлова.
Фото: пресс-служба