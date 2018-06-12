«Сергей Зверев-2»: интернет-пользователи в пух и прах раскритиковали новую стрижку Юлии Барановской

Не так давно бывшая гражданская супруга футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская вновь обрела любовь. Должно быть, ради нового мужчины ей хочется меняться, и на днях телезвезда сделала стрижку — но была раскритикована пользователями Сети.
Новая стрижка - новый виток жизни) А если её сделал твой любимый друг @sedoyjenya в новом интерьере @contora_lisovets, то этот виток будет точно наполнен ❤ Как вам? PS дорогие мои, ЦВЕТ ВОЛОС НЕ ИЗМЕНИЛСЯ !!!!!! Я как не красила волосы , так и не крашу их. Пришлось дополнить пост, исходя из ваших комментариев 😘
«Как-то не очень», «Мне кажется, было лучше. Лично мое мнение. Слишком большой объем у лица», «Что за мальчишка?», «Сергей Зверев-2», — прокомментировали снимок подписчики Барановской.
Негативная реакция некоторых из них задела Юлию. Она решила ответить недоброжелателям, опубликовав еще один снимок в новом образе: «Те, кто пишет гадости — «фу, кошмар, ужас, страшная, старая»... Просто поймите, таким общением вы, прежде всего, позорите ваших родителей, которые не смогли вас достойно воспитать... Вкусы и понимание моды и стиля у нас всех очень разные , и каждый безусловно имеет право высказать то, что думает. Но конструктивная критика и оскорбления — это разные вещи». А что вы думаете насчет стрижки Юлии Барановской?
Фото: Instagram