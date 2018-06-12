«Сергей Зверев-2»: интернет-пользователи в пух и прах раскритиковали новую стрижку Юлии Барановской

Негативная реакция некоторых из них задела Юлию. Она решила ответить недоброжелателям, опубликовав еще один снимок в новом образе: «Те, кто пишет гадости — «фу, кошмар, ужас, страшная, старая»... Просто поймите, таким общением вы, прежде всего, позорите ваших родителей, которые не смогли вас достойно воспитать... Вкусы и понимание моды и стиля у нас всех очень разные , и каждый безусловно имеет право высказать то, что думает. Но конструктивная критика и оскорбления — это разные вещи». А что вы думаете насчет стрижки Юлии Барановской?

Фото: Instagram