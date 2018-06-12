logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Сергей Зверев-2»: интернет-пользователи в пух и прах раскритиковали новую стрижку Юлии Барановской

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 5

Юлия Барановская

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Многим фолловерам 33-летней телеведущей Юлии Барановской не понравился ее обновленный имидж.

Не так давно бывшая гражданская супруга футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская вновь обрела любовь. Должно быть, ради нового мужчины ей хочется меняться, и на днях телезвезда сделала стрижку — но была раскритикована пользователями Сети.

«Как-то не очень», «Мне кажется, было лучше. Лично мое мнение. Слишком большой объем у лица», «Что за мальчишка?», «Сергей Зверев-2», — прокомментировали снимок подписчики Барановской.

Негативная реакция некоторых из них задела Юлию. Она решила ответить недоброжелателям, опубликовав еще один снимок в новом образе: «Те, кто пишет гадости — «фу, кошмар, ужас, страшная, старая»... Просто поймите, таким общением вы, прежде всего, позорите ваших родителей, которые не смогли вас достойно воспитать... Вкусы и понимание моды и стиля у нас всех очень разные , и каждый безусловно имеет право высказать то, что думает. Но конструктивная критика и оскорбления — это разные вещи». А что вы думаете насчет стрижки Юлии Барановской?

Фото: Instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Новости партнеров
О чем говорят
Это интересно
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Шах и мат: Мария Шукшина публично поставила «обманутую невестку» на место
Борющаяся с ВИЧ Кончита Вурст изменилась до неузнаваемости
Новая прическа Максима Галкина стала причиной семейных проблем
«Ювелирная работа, созданная в страстной любви»: Марина Газманова гордится красотой своей дочери
«Мы видели осьминога»: тараторка Лиза Галкина очаровала всех рассказами юного натуралиста
Возмужавший сын Арины Шараповой стал копией известного музыканта