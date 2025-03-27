Семенович, Слуцкая, Гребенкина и других звезды посетили весенний бранч #Проbeauty

24 марта во флагманском ресторане Антона Винера на Ленинградском проспекте прошел бранч #Проbeauty – мероприятие с участием экспертов и звездных гостей. Конец марта – время, когда весна уже полностью входит в свои права. И это лучший момент, чтобы обсудить темы красоты, здорового образа жизни, избавления от зимней усталости и лишних килограммов.

Мероприятия проекта #Проbeauty всегда собирают суперпрофессионалов в сфере красоты и здоровья, но вместе с тем проходят неформально, в теплой дружеской атмосфере. Все гости проводят время с пользой и с удовольствием обмениваются своими фирменными секретами здорового образа жизни.

В этот день собрались известные медийные персоны: Анна Семенович, Анфиса Чехова, Надежда Ангарская, Ирина Слуцкая, Женя Малахова, Анна Пескова, Ксения Суркова, Анна Невская, Анастасия Гребёнкина, Диля Долинская, Анжелика и Кристина Каширины.

Ведущий бранча Антон Зорькин сразу же окружил всех гостей вниманием и настроил общение на нужную волну. Он рассказал, как поддерживает форму и избавляется от зимней хандры. А после передал слово экспертам.

Марина Корпан, основатель дыхательных методик для похудения и оздоровления, осветила тему важности дыхания и показала упражнения, которые помогают обрести желаемую форму. О том, какие сладости можно включить в свой рацион, рассказала нутрициолог бренда Сhikalab Алла Макарова. Гости бранча познакомились с высокобелковыми фитнес-десертами без сахара и получили возможность их сразу продегустировать.

После экспертных выступлений и неформального общения гостей ждал мастер-класс от бренд-шефа ресторанов «Урюк» Алексея Подлесных. Под чутким руководством шефа звёздные гостьи приготовили весьма изысканные блюда: запечённые сахарные мозговые косточки с ароматными травами на гриле и севиче из дикого сибаса с битыми помидорами черри, дайконом и зеленью кинзы. Финальную точку в мастер-классе «поставил» обожженный на гриле сыр халуми, который подали с авокадо, салатом табуле и малиновым соусом. Алексею помогали Анфиса Чехова, Диля Долинская, Марина Корпан, Анастасия Гребенкина.