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Семейная пара похудела на 100 кг после отказа от еды на вынос и перекусов за просмотром сериалов

Жасмин Пэрент и Джереми Кроули сбросили в совокупности 100 килограммов за год, чтобы подать хороший пример своим дочерям.

Как передает британский портал Daily Mail, с которым молодые люди из Новой Шотландии поделились своей историей, максимальный вес Жасмин достигал 134 килограммов, а ее партнера – перевалил за 150 килограммов.

В качестве причины женщина называет смерть отца – она заедала горе от потери. А ее жених просто поддерживал ее в деле ночного обжорства фастфудом перед телевизором. В свое оправдание Жасмин заявляет, что всегда была полной, а потом просто сорвалась с катушек: «Я начала набирать вес, потому что ела, чтобы заглушить эмоции. Я хотела чувствовать что-то, кроме боли, хотела общаться с дочками и играть с ними. Но в отдельные дни мое беспокойство и тревожность сводили на нет мое желание быть хорошей матерью. При этом я ненавидела свое отражение в зеркале».

Поворотным моментом для женщины стал фотоснимок, на котором она была изображена с друзьями. Только тогда она осознала, насколько тяжелой стала: «Когда я увидела фото, у меня отвисла челюсть. Я не могла поверить и была ужасно смущена. Мне ведь не было даже тридцати, а я физически не могла подняться по лестнице без отдышки и сильной боли в коленях».

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Жасмин Пэрент и Джереми Кроули до похудения

Фото: Instagram

На Джереми снимок тоже произвел неизгладимое впечатление, ведь он тоже незаметно из крупного парня превратился в толстяка. И тогда пара начала свою борьбу с лишним весом. Они начали заниматься спортом в собственной гостиной и записывали тренировки на видео, чтобы отслеживать прогресс, составили 21-дневный план питания, в котором сократили потребление сахара и соли (и это сделало их гораздо энергичнее).

Молодой человек заявляет: «Мое отношение к здоровью и питанию изменилось на 360 градусов. Теперь я стал лучшим отцом, лучшим мужем и просто счастливым человеком».

Однако супруги признаются, что похудение не было легким, были дни, когда им хотелось все бросить, но мы старались не сдаваться и бодриться, чтобы подать хороший пример собственным детям. «Речь уже шла о расстановке приоритетов: мы хотим потратить 20 минут на просмотр сериала вечером или 30 минут на тренировку?», – добавляет Жасмин.

После достижения целевого веса женщине также удалили хирургическим путем обвисшую кожу. В результате Джереми удалось сбросить 43 килограмма, а Жасмин – невероятные 57 килограммов. «Когда мы только начали худеть, я не думала, что нам удастся сбросить столько, но наши привычки в еде были настолько ужасными, что неудивительно, что корректировка питания в пользу здоровой пищи принесла такие плоды», – заключает пара.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: vostock-photo, Instagram

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