Семейная пара похудела на 100 кг после отказа от еды на вынос и перекусов за просмотром сериалов

Как передает британский портал Daily Mail, с которым молодые люди из Новой Шотландии поделились своей историей, максимальный вес Жасмин достигал 134 килограммов, а ее партнера – перевалил за 150 килограммов.

В качестве причины женщина называет смерть отца – она заедала горе от потери. А ее жених просто поддерживал ее в деле ночного обжорства фастфудом перед телевизором. В свое оправдание Жасмин заявляет, что всегда была полной, а потом просто сорвалась с катушек: «Я начала набирать вес, потому что ела, чтобы заглушить эмоции. Я хотела чувствовать что-то, кроме боли, хотела общаться с дочками и играть с ними. Но в отдельные дни мое беспокойство и тревожность сводили на нет мое желание быть хорошей матерью. При этом я ненавидела свое отражение в зеркале».

Поворотным моментом для женщины стал фотоснимок, на котором она была изображена с друзьями. Только тогда она осознала, насколько тяжелой стала: «Когда я увидела фото, у меня отвисла челюсть. Я не могла поверить и была ужасно смущена. Мне ведь не было даже тридцати, а я физически не могла подняться по лестнице без отдышки и сильной боли в коленях».