Селена Гомес пожаловалась на колебания веса и рассказала, как борется с ними
28-летняя артистка много раз сталкивалась с негативными комментариями по поводу своих внешних изменений. Насмешки в Сети заставляли ее чувствовать себе еще более неуверенно. «Мой вес сильно колебался и я не чувствовала себя уверенно в своем теле», — вспоминает Гомес.
Девушка была рада, что может скрыть свои недостатки на публике при помощи одежды. «Я очень честна с моей командой, поэтому признавалась, что не хотела носить что-то обтягивающее. Они подбирали наряды, в которых я чувствовала себя красивой», — добавила певица. По ее словам, некоторые платья отлично подчеркивали грудь, тогда Селена походила на куклу Барби.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Постоянным скачкам веса есть объяснение. Звезда страдает хроническим аутоиммунным заболеванием — волчанкой, побочными эффектами которой считаются депрессия и беспокойство, приводящие к нападкам на еду и набору веса. Кроме того, болезнь сопровождается приемом множества медикаментов, которые ей придется пить всю жизнь: «Это лекарство, которое я должна принимать всю оставшуюся жизнь, — честно говоря, все зависит даже от месяца. Я заметила связь, когда люди начинают нападать на меня за это, то и вес колеблется. Все зависит от того, что происходит в моей жизни».
Сегодня звезда взяла себя в руки и очень серьезно относится к здоровью. Благодаря постоянному контролю своего состояния она весит 54 килограмма, при росте 165 сантиметров.
Фото: freepik.com
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!