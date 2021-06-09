Селена Гомес пожаловалась на колебания веса и рассказала, как борется с ними

28-летняя артистка много раз сталкивалась с негативными комментариями по поводу своих внешних изменений. Насмешки в Сети заставляли ее чувствовать себе еще более неуверенно. «Мой вес сильно колебался и я не чувствовала себя уверенно в своем теле», — вспоминает Гомес.

Девушка была рада, что может скрыть свои недостатки на публике при помощи одежды. «Я очень честна с моей командой, поэтому признавалась, что не хотела носить что-то обтягивающее. Они подбирали наряды, в которых я чувствовала себя красивой», — добавила певица. По ее словам, некоторые платья отлично подчеркивали грудь, тогда Селена походила на куклу Барби.