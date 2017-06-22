Ведущая вновь опубликовала фото в смелом наряде

Ольга Бузова не скрывает того, что тщательно следит за своей фигурой: правильно питается и ходит в спортзал, где усердно работает над стальным прессом. Все это в целом позволяет ведущей «Дома-2» без стеснения выступать на сцене в откровенных нарядах или же позировать перед камерой.

Так, накануне певица опубликовала в блоге очередное фото, на котором предстала в длинных черных сапогах и серебристом боди с очень глубоким декольте, продемонстрировав стройное тело.