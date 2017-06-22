Сексуальное боди и высокие ботфорты: поклонники осудили Ольгу Бузову за очередной откровенный наряд
Ольга Бузова не скрывает того, что тщательно следит за своей фигурой: правильно питается и ходит в спортзал, где усердно работает над стальным прессом. Все это в целом позволяет ведущей «Дома-2» без стеснения выступать на сцене в откровенных нарядах или же позировать перед камерой.
Так, накануне певица опубликовала в блоге очередное фото, на котором предстала в длинных черных сапогах и серебристом боди с очень глубоким декольте, продемонстрировав стройное тело.
«Me #когдагородзасыпаетпросыпаетсямафия», - подписала снимок Ольга.
Реакция подписчиков не заставила себя ждать. Большинство их них выразили свое недовольство, отметив, что Бузовой пора бы перестать привлекать к себе внимание подобными нарядами: «Уже не знает как свои ляжки показывать», «Типа роковуху изображает... вечно в трусах в каких то оборванках.. не можешь одеться-то красиво?», «Это что за дешевый прикид?», «Оль ну ты же девушка! Надень красивое платье в пол», «Чем дальше, тем похабнее, мозги хоть иногда включать надо».
А как вам смелый образ певицы?
Фото: instagram.com