Звезда шоу «Comedy Woman» поделилась мнением о ботоксе и пластике и показала, как высушить голову с пользой для фигуры

Надежда Сысоева, знакомая зрителям канала ТНТ по роли не слишком сообразительной, зато очень красивой Наденьки из комедийного шоу «Comedy Woman» — почти полная противоположность своей героини. Она ведет успешный блог в Instagram и выпускает песни и клипы под псевдонимом «Надюля». Сегодня она рассказала об «уколах красоты», уходе за собой, а еще — поделилась неожиданными бьюти-секретами.

Регулярного использования кремов и масок вполне достаточно, чтобы поддерживать красоту, считает 32-летняя актриса. «Мама с детства приучила меня к тому, что ежедневное очищение, увлажнение и питание кожи — такие же обязательные процедуры, как чистка зубов», — делится она.

К косметологу Надежда попадает не так часто, как хотелось бы. Там она делает массаж лица и всевозможные уходы, а вот с уколами не спешит: «Однажды решилась на витаминную мезотерапию: она оказалась очень болезненной, и на этом я решила прекратить свои эксперименты. Вкалывать себе гиалуроновую кислоту или ботокс я пока не собираюсь. Хотя отношусь к этому очень спокойно. Если девушка почувствует себя увереннее, закачав гель в губы, почему нет?»

К макияжу артистка относится весьма прагматично: «Я не стесняюсь выйти на улицу и без макияжа, но мне нравится красить брови – на них я и делаю акцент. Плюс бальзам для губ, тушь, взмах кистью для румян – и я готова к любому развитию событий! А вот для подготовки к важному мероприятию я предпочитаю довериться профессионалам».

В беседе с редактором WMJ Надежда Сысоева назвала любимые средства для ухода за лицом, телом и волосами, а в блоге — поделилась нетривиальным способом высушить голову — с пользой для фигуры.