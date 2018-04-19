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Сексуальная Мария Шумакова показала татуировку в ложбинке груди

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Фото из Instagram Марии Шумаковой
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Мария Шумакова взволновала фанатов откровенным снимком.

«Понеслись хула и лайки! Знаете, что самое главное взять с собой в дальнюю дорогу — купальник! Вот и выбираю с утра пораньше. Отправляюсь в путешествие», — написала она в своем блоге.

«Маша, ты прекрасна», «Хороша Маша», «Грудь огонь», «Фигура фантастическая!», «Красивая! Канфетка!», «Тебе можно и без купальника», — восщищаются фолловеры.

«Привет что за треугольник», «Тату новое?», «Тату же не было??», «Это тату знак масонов с глазом? Грудь конечно высший сорт и сама прям богиня», «Тату классная», — обсуждают они пикантную татуировку актрисы.

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Фото: instagram

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