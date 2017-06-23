Секси-мама! Натали Портман показала пышную грудь и стройные ноги в откровенном платье
Накануне, 3 июля, в Париже состоялся показ кутюрной коллекции модного дома Dior, посвященный его 70-летию
Увидеть грандиозное шоу и оценить новую коллекцию Марии Грации Кьюри пришло огромное количество звезд, среди которых были Наталья Водянова, Яна Рудковская, Селин Дион, Кристен Данст и многие другие.
Особое внимание присутствующих привлекла Натали Портман. Для выхода в свет актриса, которая три месяца назад стала мамой во второй раз, выбрала черное мини-платье с v-образным вырезом, продемонстрировав длинные ноги и пышный бюст. Образ звезда дополнила изящными туфлями и сумкой в тон.
Стоит отметить, что Портман большая поклонница модного дома. Актриса является рекламным лицом аромата Miss Dior и помад Rouge Dior.
Фото: globallookpress.com, eastnews.ru