Считавшая себя гадким утенком девушка преодолела комплексы и стала успешной бикини-моделью

31-летняя Рокси призналась онлайн-порталу Daily Mail, что в подростковом возрасте страдала от прыщей и излишней худобы. Из-за этого она была очень застенчива, не пользовалась косметикой и практически не разговаривала с людьми, с которыми была незнакома. Но в 18 лет она прочитала книгу по саморазвитию, которая дала ей толчок для развития, как умственного, так и физического.

Она продолжила учебу в университете, где изучала нутрицитологию и питание и параллельно работала в офисе. Помимо этого она открыла для себя мир спорта. Она начала тренироваться по видеороликам на YouTube и очень быстро заметила, как сильно это начало менять ее тело в лучшую сторону: она стала не просто стройной, а подтянутой и атлетичной, что прибавило ей уверенности в себе. Также она прошла курс гипнотерапии, который помог ей кардинальным образом изменить жизнь. Она стала успешной бикини-моделью, начала участвовать в соревнованиях и побеждать в них, а затем получила квалификацию личного тренера.