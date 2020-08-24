Считавшая себя гадким утенком девушка преодолела комплексы и стала успешной бикини-моделью
Фото: Instagram roxypt_
31-летняя Рокси призналась онлайн-порталу Daily Mail, что в подростковом возрасте страдала от прыщей и излишней худобы. Из-за этого она была очень застенчива, не пользовалась косметикой и практически не разговаривала с людьми, с которыми была незнакома. Но в 18 лет она прочитала книгу по саморазвитию, которая дала ей толчок для развития, как умственного, так и физического.
Она продолжила учебу в университете, где изучала нутрицитологию и питание и параллельно работала в офисе. Помимо этого она открыла для себя мир спорта. Она начала тренироваться по видеороликам на YouTube и очень быстро заметила, как сильно это начало менять ее тело в лучшую сторону: она стала не просто стройной, а подтянутой и атлетичной, что прибавило ей уверенности в себе. Также она прошла курс гипнотерапии, который помог ей кардинальным образом изменить жизнь. Она стала успешной бикини-моделью, начала участвовать в соревнованиях и побеждать в них, а затем получила квалификацию личного тренера.
После этого Рокси уволилась из офиса и сосредоточилась на своей фитнес-карьере. Все это превратило ее из тревожного и застенчивого подростка в уверенную в себе и общительную женщину, которая совершенно по-другому смотрит на мир. «У меня были прыщи, и я никогда не красилась, потому что моему отцу это не нравилось. Но все изменилось. Теперь я редко выхожу из дома без прически и макияжа, и вы бы не узнали меня в том гадком утенке, простушке Джейн, как я себя тогда называла, который смотрит на меня со школьных фотографий. Меня даже бывшие одноклассники не узнают», – со смехом отметила она, добавив, что смогла построить успешную карьеру и начать хорошо зарабатывать только благодаря тому, что в свое время приняла себя и полюбила, именно это придало ей сил, чтобы измениться к лучшему.
Фото: Instagram roxypt _
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