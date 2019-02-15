Сати Казанова резко высказалась против «пластики»

36-летняя певица Сати Казанова рассказала фолловерам своего микроблога о подруге, желающей продлить молодость при помощи пластического хирурга: «Она воодушевлённо рассказывала, что собирается к одному из выдающихся пластических хирургов в мире - «привести лицо в порядок». Я представила, через что проходят женщины, делающие операции 😱 Я рассказала ей о прекрасных альтернативных методах омоложения: да, это не для ленивых, но оно экологично, красиво и эффективно! Подруга отрезала, что «эти ковырялки» ей ни к чему, что времени у неё нет на себя и ей проще отрезать, в прямом смысле, от всего лица лишнюю ткань, натянуть-подтянуть-наколоть-накачать…».
Экс-солистка группы «Фабрика» отметила, что лично она никогда бы не согласилась на подобную процедуру: «Лично я хочу стареть красиво, 🧖🏽♀ благородно и естественно. Не ясно, каким здоровьем и деньгами потом нужно расплачиваться за такую «красоту». 🤷🏻♀ Я выбираю быть трудящейся над собой, вылепливая красоту своими руками, осознавая, что вообще-то тело — это храм 🙏 Овал лица можно скорректировать тоже дома 🏠, главное — знать упражнения и делать их регулярно».
Певица подчеркнула, что знакома с «настоящими гениями в области красоты»: «Эти прекрасные волшебницы создают свои авторские методики, и я эти методики пробую на своём лице. Вижу, как это работает. Доверяю научному подходу и принципам остеопатии. Морщины — это не всегда старость/возраст, прежде всего это эмоциональное напряжение 😰 😬 По лицу человека можно сказать, что он пережил и какой у него характер, так ведь?».
В различных интервью Сати неоднократно отмечала, что правильное питание, регулярные занятия спортом и качественный уход за собой помогают ей отлично выглядеть.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
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Текст: Наталья Емельянова
Фото: Anatoly Lomokhov, Komsomolskaya Pravda/Globallookpress, Instagram