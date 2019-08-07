Сати Казанова поделилась пикантным фото и решила рассказать о своих секретах красоты

Сати Казанова славится тем, что в своем микроблоге в социальной сети Instagram активно общается с поклонниками, которых у нее уже 1 миллион. Певица, сейчас строящая сольную карьеру, активно делится с подписчиками своими источниками вдохновения, новыми проектами и рассказами о том, где и как проводит время с семьей.
На сей раз звезда поделилась откровенным фото, на котором она обнаженная сидит в ванной с пеной с тюрбаном на голове. В посте под снимком она захотела поделиться с поклонниками своими секретами красоты.
Как сама Сати не раз рассказывала, она уже давно отказалась от мяса, рыбы, яиц и морепродуктов и ест только растительную пищу. К тому же она с 2005 года занимается йогой и придерживается принципов аюрведы. В качестве профилактики старения она не использует уколы красоты, предпочитая им массаж и упражнения для лица, в частности, ревитонику.
Кроме того, певица признается, что, ухаживая за лицом, она никогда не забывает про шею, регулярно меняет косметические средства, но главное – приступает к бьюти-ритуалу исключительно в хорошем настроении.
В посте Сати спросила у поклонников, о каких секретах красоты они бы хотели от нее узнать, и предложила на выбор три темы: уходовая косметика, декоративная косметика, уход за волосами.
Женщины в комментариях начали голосовать за интересующие их темы – лидировала уходовая косметика, но также просили рассказать и про уход за телом и волосами, а мужская часть подписчиков сошлась во мнении, что фото получилось просто невероятное. «Нам интересно, когда побольше таких фото», – написал один из них, выражая общее желание фолловеров.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: Instagram
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