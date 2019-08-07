Сати Казанова поделилась пикантным фото и решила рассказать о своих секретах красоты

Сати Казанова славится тем, что в своем микроблоге в социальной сети Instagram активно общается с поклонниками, которых у нее уже 1 миллион. Певица, сейчас строящая сольную карьеру, активно делится с подписчиками своими источниками вдохновения, новыми проектами и рассказами о том, где и как проводит время с семьей.

На сей раз звезда поделилась откровенным фото, на котором она обнаженная сидит в ванной с пеной с тюрбаном на голове. В посте под снимком она захотела поделиться с поклонниками своими секретами красоты.