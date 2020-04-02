Саша Савельева перевоплотилась в экзотическую брюнетку в прозрачном плаще перед объективом фотографа

«Ну что, карантин-тайм до 30 апреля. Блин, я очень соскучилась по всем своим друзьям и коллегам. Представляю, какими трогательными и прекрасными будут наши встречи, когда весь этот.... закончится. А пока оставайтесь дома», — написала она.