Сегодня в 18:02

Сара Джессика Паркер присоединилась к другим звездам, поддерживающим тренд на седые волосы

Сегодня набирает обороты новый бьюти-тренд, суть которого в натуральности. Многие зрелые актрисы Голливуда стали отказываться от окрашивания волос и отдали предпочтение естественной седине. Одни только перестали скрывать свои возрастные изменения и показали всего несколько серебристых прядей, когда другие демонстрируют уже полностью седую шевелюру. Сегодня расскажем о 5 звездах, которые приняли себя и старение.