Сара Джессика Паркер присоединилась к другим звездам, поддерживающим тренд на седые волосы
Совсем недавно присоединилась к тренду на седину и Сара Джессика Паркер. О том, что актриса перестала красить волосы, стало известно во время съемок продолжения популярнейшего сериала «Секс в большом городе». 56-летняя звезда не стесняется проявившейся седины, так как даже ради съемок не стала ее скрывать.
Фото: Globallook
58-летняя популярная американская актриса Джоди Фостер также предпочла естественность. Конечно ее шевелюра не полностью подверглась возрастным изменениям, есть небольшие серебристые пряди, которые смешиваются с остальными волосами.
Фото: Globallook
Еще совсем недавно 63-летнюю актрису и модель Энди Макдауэлл многие знали как жгучую брюнетку с потрясающими вьющимися волосами. Однако уже практически на протяжении года знаменитость преобразилась и предпочла натуральную седину.
Фото: Globallook
Актрисе Джейн Фонда в конце этого года исполнится немалых 84 года. Несмотря на свой возраст, она потрясающе выглядит, а седина придает ей особого шарма. Тем более она довольна серебристым оттенком, который ей даровала природа, но иногда лишь поддерживает его специальным уходом.
Фото: Globallook
Хелен Миррен через несколько дней исполнится 76 лет. Она уже давно не скрывает свой натуральный цвет волос, а ее необычная седина заметно отличается от обсуждаемых выше звезд, так как вместо тяжелого темно-серого она носит легкий и светлый сероватый оттенок.
Фото: Globallook
Фото: Globallook
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