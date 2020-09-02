«Самый злой смурф в мире»: парень тайком «покрасил» свою девушку в синий и снял все на видео
В видеоролике, который британец опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram, со смехом рассказал, что, когда его любимая девушка решила принять ванну с пеной, чтобы расслабиться после тяжелого дня, он не придумал ничего лучше, чем добавить в воду стойкую краску для ткани цвета «голубой океан». Ничего не подозревающая жертва шутки до этого развела в жидкости соль с добавками аналогичного оттенка, из-за чего не заподозрила неладное. Так и произошло. Потому спустя час недоуменная женщина появилась на пороге ванной, завернутая в полотенце, на съемке видно, что ее тело стало ярко-синим, как у главных героев фильма «Аватар».
Подобное преображение вызвало у мужчины сильный смех, он явно был доволен своей шуткой, потому публикацию в Сети подписал: «Я покрасил свою девушку в синий. У меня дома теперь есть самый злой смурф в мире. Прости!» Однако не все пользователи разделили чувство юмора блогера и написали: «Смурфы реальны», «Ты больной», «Это совсем не смешно. Считаю, что это просто оскорбительно! Токсины въелись в ее кожу, а вы хохочете!», «Надеюсь, ты не испортил ей кожу!», «Так нельзя, она правильно сделает, если бросит тебя!», «А что было бы, если бы она окунулась в воду с головой? Вообще-то она могла потерять зрение. Идиот!», «Детский сад да и только! Что она делает рядом с тобой?», «Очень печально, что ты так издеваешься над любимой девушкой». Однако нашлись среди фолловеров блогера и те, кому его шутка пришлась по вкусу, о чем они не преминули сообщить.
Фото: Instagram kristenhanby
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