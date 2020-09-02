«Самый злой смурф в мире»: парень тайком «покрасил» свою девушку в синий и снял все на видео

Подобное преображение вызвало у мужчины сильный смех, он явно был доволен своей шуткой, потому публикацию в Сети подписал: «Я покрасил свою девушку в синий. У меня дома теперь есть самый злой смурф в мире. Прости!» Однако не все пользователи разделили чувство юмора блогера и написали: «Смурфы реальны», «Ты больной», «Это совсем не смешно. Считаю, что это просто оскорбительно! Токсины въелись в ее кожу, а вы хохочете!», «Надеюсь, ты не испортил ей кожу!», «Так нельзя, она правильно сделает, если бросит тебя!», «А что было бы, если бы она окунулась в воду с головой? Вообще-то она могла потерять зрение. Идиот!», «Детский сад да и только! Что она делает рядом с тобой?», «Очень печально, что ты так издеваешься над любимой девушкой». Однако нашлись среди фолловеров блогера и те, кому его шутка пришлась по вкусу, о чем они не преминули сообщить.