«Само совершенство»: Ирина Гринева продемонстрировала постройневшую фигуру на фото с пробежки

«Беги, Форрест, беги!» – именно так Ирина подписала новую фотографию в своем микроблоге Instagram, которая была сделана во время одной из ее уже ставших традиционными утренних пробежек. На жизнерадостном снимке актриса изображена в коротких спортивных шортиках и топе, не прикрывающем ее поистине стальной пресс и изящную, подтянутую фигуру.
Стоит отметить, что за последнее время Гринева сильно похудела и, по ее словам очень довольна полученным результатом. Удалось ей это благодаря недельному курсу голодания, который она прошла в профильной клинике под присмотром специалистов. Звезда рассказывала о ходе этого эксперимента в своем микроблоге, а также сообщила результаты: за неделю ей удалось сбросить 5 килограммов (исходный вес актрисы – 59,5 кг).
Поклонники звезды по достоинству оценили ее прекрасную форму и трудолюбие, с которым она работает над собой.
«Шикарная фотография и вы, Ирочка! Легкая, воздушная, стремительная, изящная!», «А какой пресс!!! Покажите, как качаете?», «Шикарная, божественная женщина! Восхищаюсь Вашей тягой к красоте и работе над собой! Вы богиня! У одного азербайджанского поэта сказано: «Мой Бог – любовь и красота!», это про вас», «Совершенная!», «Прекрасная фигура, подтянутая, суперская».
Однако, несмотря на то, что большинство комментариев были положительными, среди фолловеров развернулась дискуссия, так как некоторые обвинили звезду в излишней худобе и даже анорексии: Женской сладости не осталось... Несчастливостью весь этот фанатизм попахивает», «Слишком худая, неестественно причем. Не идет», «Иссушила себя, но это мое личное мнение», «Вам не идет такая худоба!!! Вы теряете свою харизму», «Худющая какая, наверное, плохо кушаешь», но таких, к слову, было немного.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!