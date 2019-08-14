«Само совершенство»: Ирина Гринева продемонстрировала постройневшую фигуру на фото с пробежки

Стоит отметить, что за последнее время Гринева сильно похудела и, по ее словам очень довольна полученным результатом. Удалось ей это благодаря недельному курсу голодания, который она прошла в профильной клинике под присмотром специалистов. Звезда рассказывала о ходе этого эксперимента в своем микроблоге, а также сообщила результаты: за неделю ей удалось сбросить 5 килограммов (исходный вес актрисы – 59,5 кг).

Поклонники звезды по достоинству оценили ее прекрасную форму и трудолюбие, с которым она работает над собой.