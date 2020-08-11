«Самая уродливая женщина в мире» умоляет не использовать ее лицо для запугивания детей

Видео женщины стало вирусным, было просмотрено более 10 миллионов раз и получило тысячи одобрительных комментариев. «Спасибо, что высказались! Такое поведение настолько нормализовано в обществе, что пора это изменить и научить других стать более чуткими», «Я уже поделилась этим роликом. Мне очень жаль, что и я сделала это со своей дочерью», «Я чувствую себя очень плохо, буквально раздавлена этим видео», «Я знал, что это неправильно, но просто отмахнулся, потому что все смеялись», – написали они.

Фото: depositphotos

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