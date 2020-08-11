«Самая уродливая женщина в мире» умоляет не использовать ее лицо для запугивания детей
31-летняя Веласкес рассказала британскому онлайн-порталу Daily Mail, что ее с подросткового возраста называли «самой страшной в мире» – об этом она узнала, когда случайно наткнулась на видео на YouTube с собой в главной роли. Именно там это обзывательство прозвучало впервые. Однако то, как женщина выглядит не ее вина, она родилась с марфаноидно-прогероидно-липодистрофическим синдромом, чрезвычайно редким генетическим недугом, из-за которого у нее не получается поправиться – сейчас она весит всего 29 килограммов. Всю свою сознательную жизнь она борется с издевательствами и в итоге стала мотивационным оратором и активистом по борьбе с буллингом. У нее больше 860 тысяч подписчиков на YouTube и в социальных сетях. Она использует интернет-платформы для того, чтобы осудить хулиганов, особенно тех, которые используют ее лицо для иллюстрации интернет-мемов.
В последнее время Веласкес заметила, что появилась тенденция, когда родители показывают своим детям фотографии людей с ограниченными возможностями или тех, кто не похож на окружающих, чтобы напугать их. И ее лицо стало не исключением. Она узнала, что ее фото используется в видеорозыгрышах. Лиззи обратилась к родителям, буквально умоляя их прекратить эту бесчувственную шутку. Она подчеркивает, что «доброта друг к другу начинается с дома», а люди – это не объект жестоких шуток. «Этот тренд, когда вы притворяетесь ивалидом или младенцем или делаете какой-то сумасшедший коллаж с людьми с какими-то особенностями, а затем показываете его кому-то, чтобы увидеть его реакцию ради смеха, просто вспомните, что это не шутка. Это чужая жизнь, – объяснила она, добавив, что ей очень неприятно видеть, как мать показывает своему ребенку ее фото и говорит, что это его новый учитель, просто для того чтобы напугать его. – Если вы взрослый и отвечаете за кого-то, кто более юн, пожалуйста, не учите его, что бояться кого-то, кто на них не похож – это нормально».
Видео женщины стало вирусным, было просмотрено более 10 миллионов раз и получило тысячи одобрительных комментариев. «Спасибо, что высказались! Такое поведение настолько нормализовано в обществе, что пора это изменить и научить других стать более чуткими», «Я уже поделилась этим роликом. Мне очень жаль, что и я сделала это со своей дочерью», «Я чувствую себя очень плохо, буквально раздавлена этим видео», «Я знал, что это неправильно, но просто отмахнулся, потому что все смеялись», – написали они.
Фото: depositphotos
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