«Самая татуированная доктор в мире» резко ответила всем критикующим ее за фото в бикини

Историю женщины изложил британский онлайн-портал Daily Star. Сара Джейн заявила, что в медицинской сфере царит сексизм, но лично она отказывается позволять мужчинам, что ей уместно или неуместно носить. Возмутили «самого татуированного доктора в мире» результаты исследования, напечатанные на страницах журнала Vascular Surgery, в котором сообщается, что женский медперсонал нельзя снимать в купальных костюмах и откровенных платьях, так как это противоречит этике.

Сара Джейн присоединилась к флешмобу в социальной сети Instagram, в котором участвует множество женщин, возмущенных этим заявлением. Доктор написала: «Сообщаю вам новость: женщины-хирурги, врачи и медсестры и другой медицинский персонал имеют право носить все, что они захотят – и бикини, и платья, и халаты. То, что на нас надето, не меняет того, насколько мы хороши в нашей профессии. Мы можем носить все, что хотим в свое свободное время и при этом сохранять ваши жизни», – в сердцах написала она в одной из своих публикаций. Женщина, у которой, кстати, больше 100 тысяч подписчиков в ее микроблоге, добавила, что в медицине по-прежнему «жив и здоров сексизм», но она не даст этому влиять на нее.