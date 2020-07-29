«Самая татуированная доктор в мире» резко ответила всем критикующим ее за фото в бикини
Фото: Instagram rosesarered_23
Историю женщины изложил британский онлайн-портал Daily Star. Сара Джейн заявила, что в медицинской сфере царит сексизм, но лично она отказывается позволять мужчинам, что ей уместно или неуместно носить. Возмутили «самого татуированного доктора в мире» результаты исследования, напечатанные на страницах журнала Vascular Surgery, в котором сообщается, что женский медперсонал нельзя снимать в купальных костюмах и откровенных платьях, так как это противоречит этике.
Сара Джейн присоединилась к флешмобу в социальной сети Instagram, в котором участвует множество женщин, возмущенных этим заявлением. Доктор написала: «Сообщаю вам новость: женщины-хирурги, врачи и медсестры и другой медицинский персонал имеют право носить все, что они захотят – и бикини, и платья, и халаты. То, что на нас надето, не меняет того, насколько мы хороши в нашей профессии. Мы можем носить все, что хотим в свое свободное время и при этом сохранять ваши жизни», – в сердцах написала она в одной из своих публикаций. Женщина, у которой, кстати, больше 100 тысяч подписчиков в ее микроблоге, добавила, что в медицине по-прежнему «жив и здоров сексизм», но она не даст этому влиять на нее.
В итоге Джейн присоединилась к другим женщинам-медикам, которые в знак протеста начали делиться снимками себя в бикини, и призвала других сделать то же самое. «Женщины-врачи и не только, опубликуйте свою любимую фотографию в бикини или в каком-нибудь интересном костюме и поставьте хэштег #medbikini. Мы должны исключить сексизм из медицины, на дворе 2020 год! Носите то, что хотите, и делайте, что желаете», – написала она. Ее пост-призыв уже собрал больше 6 тысяч лайков, многие живо откликнулись на ее сообщение и выразили поддержку в комментариях: «Вы великолепны в том, что делаете, и мы благодарны, что такие врачи, как вы, спасают наши жизни», «То, что вы делаете в свободное время, абсолютно не связано с вашей профессией и качеством помощи, которую вы оказываете», «Профессионализм не имеет ничего общего с внешностью», «Сексизму нет оправдания», «Сексистская чепуха, вам не нужно обращать внимания на это, потому что это просто неуважение».
Фото: Instagram rosesarered_23
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