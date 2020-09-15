«Самая сексуальная женщина Бразилии» застраховала свою пятую точку на 14 млн рублей

Свою драгоценную попу МС Риэль оценила в невероятные 147 тысяч фунтов стерлингов (это больше 14 миллионов рублей по текущему курсу ЦБ). Блогерша заявила, что это решение, которое она приняла за последнее время, и объяснила его тем, что чаще всего ее спрашивают именно об этой части тела и ей же чаще всего угрожают, потому она просто стала бояться за сохранность своей пятой точки. Рэиль сказала, что застраховать любую часть тела очень легко, и она далеко не первая знаменитость, решившая это сделать. Например, Мэрайя Кэри, как сообщается в открытых источниках, оценила свои ноги в миллиард долларов.

Фото: depositphotos

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