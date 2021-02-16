Самая полная модель Sports Illustrated рассказала, как стать успешной в любом весе

Девушка признается, что развить любовь к себе ей помогли близкие и очень позитивная атмосфера в семье. Никто из родных никогда заставлял ее худеть или упрекал за то, что она полная. «Моя мама всегда говорила: «Обсуждать тело и вес — скучно. Это самая неинтересная тема из всего, о чем можно поговорить», – заявила модель, добавив, что полное принятие родными ее облика помогло ей избежать развития серьезных комплексов, связанных с внешностью. Также знаменитость отмечает, что очень важно ухаживать за своим телом, забота – это всегда проявление любви к себе.

При этом американка признается, что у нее, как у всех людей, бывают неудачные периоды в жизни, когда она совершенно себе не нравится. В такие моменты она хочет только одного: запереться дома и выискивать в себе недостатки. Но Хантер понимает, что это совершенно нормально и не стоит стыдиться подобных мыслей, главное, чтобы период самобичевания не затянулся надолго.

Это важно знать:

«Мои 100 рублей никому не помогут». Мифы и правда о благотворительности

Как научить ребенка помогать другим. 7 главных советов

Признаки фондов, которым можно без страха отдать деньги

Масштаб во благо: как большой бизнес помогает людям