Самая полная модель Sports Illustrated рассказала, как стать успешной в любом весе
Фото: Instagram @huntermcgrady
Своей историей 27-летняя знаменитость поделилась в онлайн-издании Story + Rain. По ее словам, принятие себя в любом весе – непростая задача, которая требует много сил, в том числе и душевных. Еще сложнее обрести уверенность в себе: порой данная «опция» недоступна даже очень худым и красивым девушкам, что уж говорить о тех, у кого есть лишние килограммы. «Рим не построили за день, то же самое и с уверенностью в себе», — поясняет Хантер.
Девушка признается, что развить любовь к себе ей помогли близкие и очень позитивная атмосфера в семье. Никто из родных никогда заставлял ее худеть или упрекал за то, что она полная. «Моя мама всегда говорила: «Обсуждать тело и вес — скучно. Это самая неинтересная тема из всего, о чем можно поговорить», – заявила модель, добавив, что полное принятие родными ее облика помогло ей избежать развития серьезных комплексов, связанных с внешностью. Также знаменитость отмечает, что очень важно ухаживать за своим телом, забота – это всегда проявление любви к себе.
При этом американка признается, что у нее, как у всех людей, бывают неудачные периоды в жизни, когда она совершенно себе не нравится. В такие моменты она хочет только одного: запереться дома и выискивать в себе недостатки. Но Хантер понимает, что это совершенно нормально и не стоит стыдиться подобных мыслей, главное, чтобы период самобичевания не затянулся надолго.
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Фото: Instagram @huntermcgrady
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