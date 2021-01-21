«Самая красивая девушка в мире» призналась, что ее троллили за внешность
Фото: instagram.com/yaelshelbia
Девушка поведала журналистам о своей гламурной жизни и любви к путешествиям. «Я была очень удивлена и даже не знала, что участвую в этом конкурсе, — призналась 19-летняя красавица. — Это очень волнующе, лестно, захватывающе и пришло вовремя. Я не знаю, почему они выбрали меня, и думаю, что красота индивидуальна, все женщины прекрасны».
2020 год для модели стал сложным, как и для всех. Когда она в очередной раз победила в конкурсе, поклонники засыпали ее романтическими посланиями. Но не все письма были добрыми. «Я получила огромное количество поддержки и любви, а также письма от жениха и некоторых других людей, которые были не самыми приятными. Они говорили мне то, что обычно твердят ненавистники. Критиковали меня за внешность, но ничего из этого не стоило внимания», — уточнила она.
С тех пор в Instagram девушки прибавилось около 200 тысяч подписчиков. «Я считаю, что красивым человека делают добрые, скромные и, прежде всего, позитивные дела. Все, что есть внутри, — всегда видно в глазах, и они никогда не лгут», — призналась актриса.
Яэль уже год встречается с 36-летним Брэндоном Корффом, внуком бизнесмена-миллиардера Самнера Редстоуна. Молодой человек был депортирован из Израиля в июне 2020 года за нарушение правил карантина в связи с коронавирусом во время посещения Яэль.
Девушка также любит путешествовать и надеется улететь, как только ограничения позволят ей это сделать. «У меня есть несколько больших проектов, над которыми я работаю, и как только я закончу здесь, я намерена вернуться в Лос-Анджелес», — сказала она.
До своей модельной карьеры Яэль росла в религиозной еврейской семье. «Я воспитывалась в маленьком городке на севере Израиля, была одной из пяти сестер и братьев. Мы очень сплочены, семья родом из Туниса. Дома мы едим традиционные блюда, которые мне нравятся. Я начала работать моделью, когда мне было 16. Тогда мои друзья решили, что мне нужно завести страницу в социальных сетях», — отметила она.
Фото: Instagram/@yaelshelbia
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