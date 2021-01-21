«Самая красивая девушка в мире» призналась, что ее троллили за внешность

2020 год для модели стал сложным, как и для всех. Когда она в очередной раз победила в конкурсе, поклонники засыпали ее романтическими посланиями. Но не все письма были добрыми. «Я получила огромное количество поддержки и любви, а также письма от жениха и некоторых других людей, которые были не самыми приятными. Они говорили мне то, что обычно твердят ненавистники. Критиковали меня за внешность, но ничего из этого не стоило внимания», — уточнила она.

С тех пор в Instagram девушки прибавилось около 200 тысяч подписчиков. «Я считаю, что красивым человека делают добрые, скромные и, прежде всего, позитивные дела. Все, что есть внутри, — всегда видно в глазах, и они никогда не лгут», — призналась актриса.