«Самая горячая бабушка в мире» поделилась секретами, как выглядеть молодо в 50

Стюарт решила раскрыть несколько своих секретов вечной молодости, об этом сообщает издание Daily Star. В первую очередь Джина отметила необходимость снижения количества потребляемого сахара, в день взрослому человеку не рекомендуется потреблять более 30 граммов сахара. «Лицо будет выглядеть заметно лучше: станет более подтянутым, кожа чище, а морщины окажутся менее выраженными», — рассказала модель.

Джина старается уменьшать размер порции, составлять свой рацион сбалансированным и уменьшать в нем количество обработанных продуктов, так как они могут содержать в себе большое количество соли, сахара или жиров. Рекомендуется воздержаться, например, от хлеба и макарон, фастфуда, также важно не переедать. Блогерша ест белок (рыба, курица) с овощами, фрукты.