«Самая горячая бабушка в мире» поделилась секретами, как выглядеть молодо в 50
Стюарт решила раскрыть несколько своих секретов вечной молодости, об этом сообщает издание Daily Star. В первую очередь Джина отметила необходимость снижения количества потребляемого сахара, в день взрослому человеку не рекомендуется потреблять более 30 граммов сахара. «Лицо будет выглядеть заметно лучше: станет более подтянутым, кожа чище, а морщины окажутся менее выраженными», — рассказала модель.
Джина старается уменьшать размер порции, составлять свой рацион сбалансированным и уменьшать в нем количество обработанных продуктов, так как они могут содержать в себе большое количество соли, сахара или жиров. Рекомендуется воздержаться, например, от хлеба и макарон, фастфуда, также важно не переедать. Блогерша ест белок (рыба, курица) с овощами, фрукты.
Героиня материла рекомендует выпивать не менее 8 стаканов чистой воды в день. Она помогает вашей коже выглядеть свежее в борьбе со старением, поддерживать здоровый вес и способствует усвоению питательных веществ. При этом важно отказаться от алкоголя.
«Я делаю 10 000 шагов в день для потери веса. Это также полезно и для общего сердечно-сосудистого здоровья. Я стараюсь ходить по утрам перед едой», — отмечает Джин важность физической активности. Следующее правило: здоровый сон. Нужно около 8 часов, в идеале придерживаться расписания сна.
В уходе за кожей важно ежедневно питать лицо и тело после душа натуральными продуктами, чтобы сохранить кожу упругой и увлажненной. Также австралийка отмечает важность прически и образа, которые дадут дополнительной уверенности, и главное быть оптимистично настроенной.
Фото: Instagram ginastewartofficial
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