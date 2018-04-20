«Самая горячая бабушка в мире» дала жесткий отпор всем, кто насмехается над ней

Джина говорит, что кибербуллинг разрушает душу и поначалу она была настолько не готова к нему. что задумалась о том, чтобы бросить модельную карьеру. В одном из интервью она призналась: «Сначала я много плакала, но затем научилась быть стойкой и теперь не позволяю, чтобы негативные комментарии оказывали на меня влияние. Я больше их не читаю, но вижу, какое влияние они оказывают на молодых людей – они могут даже покончить с собой из-за этого».

Модель уверена, что критиковать людей за то, что они хотят быть собой, бесчеловечно и неуместно и предупреждает дважды подумать, прежде чем решить кого-то серьезно обидеть.

Послание Джины было весьма недвусмысленно: «Будь собой и никогда не меняйся!» «Каждому человеку дано право быть уникальным независимо от возраста, – заявляет она. – И раз уж у меня есть своя страница в социальной сети с приличным количеством подписчиков, я хочу помочь как можно большему количеству мужчин и женщин, сколько бы им ни было лет, пережить трудные времена и поддержать их».