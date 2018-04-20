«Самая горячая бабушка в мире» дала жесткий отпор всем, кто насмехается над ней

Австралийка Джина Стюарт, как сообщает британский сайт Mirror, работает моделью и является мамой четырех детей и одной внучки. Она стала известна в прошлом году, когда прошла в финал конкурса «Лучшие модели по версии журнала Maxim», в котором она оставила далеко позади своих конкуренток, которые были едва ли не вдвое младше нее. Без преувеличения, о ней услышал весь мир. Внезапно обрушившаяся популярность, по словам Джины, поразила ее, многие комментарии подписчиков в соцсетях заряжают ее положительными эмоциями. Но у этой медали есть и обратная сторона, к которой женщина оказалась не готова. Помимо приятных сообщений на нее посыпались насмешки со стороны незнакомцев, которые обвиняли ее за ее аппетитные формы и за то, что в ее возрасте не пристало публиковать столь откровенные фотографии.
Джина говорит, что кибербуллинг разрушает душу и поначалу она была настолько не готова к нему. что задумалась о том, чтобы бросить модельную карьеру. В одном из интервью она призналась: «Сначала я много плакала, но затем научилась быть стойкой и теперь не позволяю, чтобы негативные комментарии оказывали на меня влияние. Я больше их не читаю, но вижу, какое влияние они оказывают на молодых людей – они могут даже покончить с собой из-за этого».
Модель уверена, что критиковать людей за то, что они хотят быть собой, бесчеловечно и неуместно и предупреждает дважды подумать, прежде чем решить кого-то серьезно обидеть.
Послание Джины было весьма недвусмысленно: «Будь собой и никогда не меняйся!» «Каждому человеку дано право быть уникальным независимо от возраста, – заявляет она. – И раз уж у меня есть своя страница в социальной сети с приличным количеством подписчиков, я хочу помочь как можно большему количеству мужчин и женщин, сколько бы им ни было лет, пережить трудные времена и поддержать их».
Сама «горячая бабушка» известна тем, что публикует в своем аккаунте весьма провокационные, «почти голые» снимки самой себя. Некоторые из них даже доставили ей неприятности – Instagram блокировал их. Но модель уверена, что соцсети не помешало бы определиться с тем, какие фотографии могут считаться «неуместными», потому что ее снимки «очень сексуальные, но приличные», и она не собирается прекращать публиковать их.
Текст: Наталья Обрядина
Фото: Instagram
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