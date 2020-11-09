«Самая горячая» бабушка поразила пользователей Сети своей нестареющей внешностью

За внезапную смену вектора в ведении своего микроблога Васкес стали сильно критиковать, обвиняя в том, что она своими снимками нарушает правила, установленные сообществом. Однако саму Элис это отнюдь не смутило. Она нанесла удар по всем троллям, заявив, что некоторые люди «любят ее ненавидеть» и таким образом продвигают себя и свои профили. Она также заявила: «Пандемия сильно повлияла на мой небольшой коучинг-бизнес, поэтому мне пришлось перестраиваться под новые реалии. Я использую свое деловое чутье, чтобы заработать деньги на другом типе контента. Сидеть дом и не зарабатывать деньги – это не мой стиль». Моложавая бабушка добавила, что уверена в себе и в том, что выглядит неотразимо, потому рада, если ей удастся кого-то вдохновить на то, чтобы работать над собой. Элис признается, что получает множество поддерживающих комментариев, они помогают ей работать над собой и быть лучше всех. Она родила ребенка, когда ей было всего 16 лет, много и тяжело работала, потому всем, что у нее сейчас есть, она обязана только самой себе.

Фото: Instagram sweetalice101

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