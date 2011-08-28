«Самая горячая бабушка» мира нянчит внуков и поражает фанатов своим молодым лицом и телом
Фото: Instagram sweetalice101
Как передает британский онлайн-портал Mirror, у Элис огромное количество поклонников в социальной сети Instagram. В свои 41 она похожа на юную 20-летнюю девушку, и ее юная внешность и стройная фигура, которые она демонстрирует на дерзких снимках, подтверждают это.
У Элис, несмотря на молодость, двое взрослых детей – 26-летняя дочь и 23-летний сын и трое маленьких внуков, именно поэтому она называет себя «самой горячей бабушкой в мире». «Я думаю, что секрет моей юной внешности прост: в первую очередь это забота о коже, особенно ночью. У меня есть бьюти-рутина, которую я неукоснительно исполняю. Очищение, тонизирование и обязательное использование кремов, сывороток и средств для глаз. Тпкже я считаю, что хороший сон – это необходимость для всех, кто хочет выглядеть молодо.», – поясняет она, добавив, что и к косметологу не забывает регулярно ходить.
Одна из ее самых любимых процедур – плазмолифтинг, но не забывает на и об инъекциях ботокса. Помимо этого Элис не забывает правильно питаться и ежедневно заниматься спорта. «Я не беру выходных, если мое тело не болит. Моя миссия в том, чтобы усиливать свое тело по мере взросления, поэтому я стараюсь быть активной каждый день», – добавила она. Женщина радуется, что сумела сохранить столь цветущий внешний вид, но при этом не отрицает, что в будущем прибегнет к пластической хирургии, потому что не собирается сдавать без боя свою молодость.
Американка признается, что привыкла к повышенному вниманию мужчин. В настоящее время она не замужем, но регулярно купается в комплиментах от поклонников, которые просят ее «дать им шанс». «Многие просят меня о свидании, а некоторые и вовсе хотят жениться, но я не воспринимаю их предложения всерьез», – пояснила она, добавив, что лучшую похвалу она все равно всегда получает от собственной дочери, которая не устает сравнивать ее с моделью. Кроме того, Элис заявляет, что ей очень приятно, когда другие женщины говорят ей, что она их вдохновляет. «Мне важно показать им, что это нормально – иметь детей и при этом оставаться сексуальной красоткой. Если вам хорошо, не стесняйтесь это демонстрировать», – подытожила звезда соцсетей.
Фото: Instagram sweetalice101
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