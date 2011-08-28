«Самая горячая бабушка» мира нянчит внуков и поражает фанатов своим молодым лицом и телом

Одна из ее самых любимых процедур – плазмолифтинг, но не забывает на и об инъекциях ботокса. Помимо этого Элис не забывает правильно питаться и ежедневно заниматься спорта. «Я не беру выходных, если мое тело не болит. Моя миссия в том, чтобы усиливать свое тело по мере взросления, поэтому я стараюсь быть активной каждый день», – добавила она. Женщина радуется, что сумела сохранить столь цветущий внешний вид, но при этом не отрицает, что в будущем прибегнет к пластической хирургии, потому что не собирается сдавать без боя свою молодость.

Американка признается, что привыкла к повышенному вниманию мужчин. В настоящее время она не замужем, но регулярно купается в комплиментах от поклонников, которые просят ее «дать им шанс». «Многие просят меня о свидании, а некоторые и вовсе хотят жениться, но я не воспринимаю их предложения всерьез», – пояснила она, добавив, что лучшую похвалу она все равно всегда получает от собственной дочери, которая не устает сравнивать ее с моделью. Кроме того, Элис заявляет, что ей очень приятно, когда другие женщины говорят ей, что она их вдохновляет. «Мне важно показать им, что это нормально – иметь детей и при этом оставаться сексуальной красоткой. Если вам хорошо, не стесняйтесь это демонстрировать», – подытожила звезда соцсетей.

Фото: Instagram sweetalice101

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