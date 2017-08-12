Новый снимок появился в Instagram супермодели

Фолловеры Натальи обратили внимание не только на поразительное сходство сестер, но и на максимально естественный внешний вид модели. Отстутствие макияжа, неидеальные маникюр и прическа стали предметом обсуждения у комментаторов: «Сестричка такая красивая, прелесть 😍 ну а маникюр меня тоже немного удивил, но с другой стороны, не может же человек всегда выглядеть идеально 🤷🏼♀️», «Боже какие люди стали ,лишь бы гадость написать . Разве волосы и моникюр главный посыл в этом фото . Это семейное фото с сестрой . Где видно какие они красотки . И какая красавица сестра растет . Люди будьте добрее», «Маникюр и грязные волосы - очень украшают Российскую модель ...», «Естественная и не надменная.!!!🌺 Прекрасная фотография!!!👍👍👍», «Очень милое, душевное фото😍 От него так и веет теплом🌝😌❤ Солнышки😍», «Единственная настоящая... И это так заметно. Все фотки живые, искренние. Да плевать на ногти. В Наталье, как бы она не выглядела, всегда такая сила видна и легкость. Два важнейших качества Человека. Везде звездность зашкаливает, но только не в ней...», «Обалдеть, даже лак стерся с ногтей , и не скажешь даже что знаменитая модель. Очень супер по настоящему по домашнему без заморочек». Наташа, ты так gorgeous. Заметила "неидеальный" маникюр... блин, порой так важно это увидеть на женщине из медиасреды, из фэшнсреды, и понимать, что мы все люди, одинаковые, и маникюр одинаково облазит и у студенток, и у моделей. 💓».