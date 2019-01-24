«С возрастом стала только краше»: нестареющая Екатерина Климова показала личное фото в день своего 41-летия

В этот четверг, 24 января, актриса Екатерина Климова отмечает день рождения. Ее уже поздравили дочь и коллеги.

«41......))))», — поделилась звезда весьма личной фотографией. На ней она запечатлена в постели. Автора снимка актриса, к сожалению, не указала.