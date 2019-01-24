«С возрастом стала только краше»: нестареющая Екатерина Климова показала личное фото в день своего 41-летия

В этот четверг, 24 января, актриса Екатерина Климова отмечает день рождения. Ее уже поздравили дочь и коллеги.
«41......))))», — поделилась звезда весьма личной фотографией. На ней она запечатлена в постели. Автора снимка актриса, к сожалению, не указала.
«Как 41?», «Да ладно ))) Честно!!!!????», «Не верююююю🙈🙈🙈🙈🙈», «Не расстраивайтесь - даже близко не дашь», «В 32 верится больше», «Какая же вы красивая! Возраст неподвластен», «С днем рождения! Главное что выглядите на 25», «Дай Бог всем так выглядеть в 41», «Она красотка! На мой взгляд, с возрастом она стала только краше. Это как раз тот случай, на мой взгляд, когда годы добавляют привлекательности и красоты. Если судить по внешности современных отечественных актрис, на мой взгляд, она - номер 1», — обсуждают поклонники.
Присоединяемся к поздравлениям!
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram