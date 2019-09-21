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«С новой стрижкой - к новым рекордам»: Валерия похвасталась сменой имиджа

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Валерия

Фото: Instagram Валерии

Певица опубликовала новое фото в блоге.

51-летняя Валерия уже долгие годы верна блонду. Несколько часов назад певица рассказала Instagram-подписчикам, что обновила стрижку, и похвасталась результатом. «Кто куда, а я на тренировку. С новой стрижкой - к новым рекордам. 🤣Если серьёзно, то когда волосы короче, прям действительно легче и жить, и тренироваться», — написала артистка.

Многочисленные фолловеры восхитились образом любимой певицы: «Светлая, нежная, хорошенькая», «Роскошная», «Валерия, вы красавица! Любая длина волос вам к лицу», «Прекрасная длина👍!! !», «Правильно что стало легче вам, волосы притягивают плохие энергетики, постригли, убрали их, вот и лёгкость появилась».

Стоит отметить, что недавно певица и ее супруг, продюсер Иосиф Пригожин, стали гостями шоу «Вечерний Ургант». В эфире популярной программы супруги, смеясь, рассказали, как им удается поддерживать свои отношения уже на протяжении пятнадцати лет: «Мы все еще узнаем друг друга».

А вам нравится Валерия?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram

Видео: YouTube/Вечерний Ургант

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