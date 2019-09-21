«С новой стрижкой - к новым рекордам»: Валерия похвасталась сменой имиджа

Многочисленные фолловеры восхитились образом любимой певицы: «Светлая, нежная, хорошенькая», «Роскошная», «Валерия, вы красавица! Любая длина волос вам к лицу», «Прекрасная длина👍!! !», «Правильно что стало легче вам, волосы притягивают плохие энергетики, постригли, убрали их, вот и лёгкость появилась».

Стоит отметить, что недавно певица и ее супруг, продюсер Иосиф Пригожин, стали гостями шоу «Вечерний Ургант». В эфире популярной программы супруги, смеясь, рассказали, как им удается поддерживать свои отношения уже на протяжении пятнадцати лет: «Мы все еще узнаем друг друга».