«С нормальными губами и без ботокса»: поклонники 55-летней Алены Апиной обсуждают ее очень старое фото

«Какая обворожительная. Всегда Вами восхищалась, восхищаюсь и буду восхищаться. Очень добрые глаза», «Очень красивая», «Прическа студенческая, вспомним молодость», «Гений Чистой Красоты», «Старое фото где она еще не изуродовала себя пластикой», «С нормальными губами. Без ботокса», — обсуждают подписчики.

«Алена, Вы всегда красивая», «90-91 год, или еще раньше?», «Апина 80десятых», «Нежная, загадочная красивая девушка. Всегда было жаль что вы ушли со сцены», «Бухгалтер! Милый мой бухгалтер!!! 😆 Я маленький очень любил колбаситься под эту песню», — признаются они.