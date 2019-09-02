«С нормальными губами и без ботокса»: поклонники 55-летней Алены Апиной обсуждают ее очень старое фото

«Осеннее настроение #апина #оченьстароефото🙈 #немогупридуматьдвестрочки», — прокомментировала она.
«Какая обворожительная. Всегда Вами восхищалась, восхищаюсь и буду восхищаться. Очень добрые глаза», «Очень красивая», «Прическа студенческая, вспомним молодость», «Гений Чистой Красоты», «Старое фото где она еще не изуродовала себя пластикой», «С нормальными губами. Без ботокса», — обсуждают подписчики.
«Алена, Вы всегда красивая», «90-91 год, или еще раньше?», «Апина 80десятых», «Нежная, загадочная красивая девушка. Всегда было жаль что вы ушли со сцены», «Бухгалтер! Милый мой бухгалтер!!! 😆 Я маленький очень любил колбаситься под эту песню», — признаются они.
Алена не раз говорила, что не чувствует себя на свой возраст и не планирует ограничивать себя в проявлениях индивидуальности: «Не понимают люди, что 50 — это как раньше было 30. И доживать, хоронить себя в этом возрасте — преступление. Женщина 50+ красива. Сейчас жизнь другая. Нельзя жить с этой философией доживания: ипотеку выплатил, детишек вырастил, и все — погост. Я хотела наоборот взбодрить женщин, я знаю таких, их вокруг полно, и там не все хорошо».
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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