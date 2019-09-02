passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«С нормальными губами и без ботокса»: поклонники 55-летней Алены Апиной обсуждают ее очень старое фото

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Алена Апина

Фото: Instagram Алены Апиной

Алена Апина поделилась с подписчиками своего блога архивной фотографией.

«Осеннее настроение #апина #оченьстароефото🙈 #немогупридуматьдвестрочки», — прокомментировала она.

«Какая обворожительная. Всегда Вами восхищалась, восхищаюсь и буду восхищаться. Очень добрые глаза», «Очень красивая», «Прическа студенческая, вспомним молодость», «Гений Чистой Красоты», «Старое фото где она еще не изуродовала себя пластикой», «С нормальными губами. Без ботокса», — обсуждают подписчики.

«Алена, Вы всегда красивая», «90-91 год, или еще раньше?», «Апина 80десятых», «Нежная, загадочная красивая девушка. Всегда было жаль что вы ушли со сцены», «Бухгалтер! Милый мой бухгалтер!!! 😆 Я маленький очень любил колбаситься под эту песню», — признаются они.

Алена не раз говорила, что не чувствует себя на свой возраст и не планирует ограничивать себя в проявлениях индивидуальности: «Не понимают люди, что 50 — это как раньше было 30. И доживать, хоронить себя в этом возрасте — преступление. Женщина 50+ красива. Сейчас жизнь другая. Нельзя жить с этой философией доживания: ипотеку выплатил, детишек вырастил, и все — погост. Я хотела наоборот взбодрить женщин, я знаю таких, их вокруг полно, и там не все хорошо».

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!