«С каким телом я дружу, вот с этим чужим?»: Рита Дакота откровенно призналась, что хочет сделать липосакцию

Некоторое время назад молодая мама Рита Дакота ушла из Instagram-проекта «Дружу с телом», созданном ей самой вместе с давней подругой, нутрициологом Ксенией Король. Оказалось, что это произошло сразу после разрыва Риты с супругом Владом Соколовским, в то время, когда она замкнулась в себе и своих переживаниях. Но была и другая причина, более прозаическая, о которой звезда рассказала лишь сейчас — она перестала «дружить с телом» и даже задумалась о липосакции.

«С каким телом я дружу, вот с этим чужим? Я просыпаюсь утром, смотрю на свои ноги и это не мои ноги. Я конечно с юмором ласково троллю свои недостатки вроде фирменных «коленей-пельменей» или ответов «зато характер легкий» на колкие комменты про «тяжелый низ», но черт побери, если б мне только можно было, я бы убивалась в зале по 3 часа каждый день, пока не обрела бы тело, с которым «дружить» бы хотелось намного искреннее», — эмоционально заявила Дакота в своем Instagram (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены, — прим. ред.).