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«С каким телом я дружу, вот с этим чужим?»: Рита Дакота откровенно призналась, что хочет сделать липосакцию

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Рита Дакота

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28-летняя певица заявила, что ушла из своего же проекта «Дружу с телом» отчасти потому, что перестала считать свою фигуру красивой и переживает из-за этого.

Некоторое время назад молодая мама Рита Дакота ушла из Instagram-проекта «Дружу с телом», созданном ей самой вместе с давней подругой, нутрициологом Ксенией Король. Оказалось, что это произошло сразу после разрыва Риты с супругом Владом Соколовским, в то время, когда она замкнулась в себе и своих переживаниях. Но была и другая причина, более прозаическая, о которой звезда рассказала лишь сейчас — она перестала «дружить с телом» и даже задумалась о липосакции.

«С каким телом я дружу, вот с этим чужим? Я просыпаюсь утром, смотрю на свои ноги и это не мои ноги. Я конечно с юмором ласково троллю свои недостатки вроде фирменных «коленей-пельменей» или ответов «зато характер легкий» на колкие комменты про «тяжелый низ», но черт побери, если б мне только можно было, я бы убивалась в зале по 3 часа каждый день, пока не обрела бы тело, с которым «дружить» бы хотелось намного искреннее», — эмоционально заявила Дакота в своем Instagram (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

Певица добавила, что на самом деле завидовала потрясающе стройной фигуре бывшей девушки своего экс-супруга, Натальи Сульяновой: «Вот еще вишенка на торте — мой бывший муж влюбился в фитнес-тренера с идеальным телом и вот они такие счастливые, влюбленные и спортивные тренируются вместе на воркаут площадке у себя на районе, а я по-прежнему встаю с кровати с хрустом в тазобедренных суставах».

Но Рита считает, что из этого положения, а главное, из такого подавленного эмоционального состояния есть выход: «Мой психолог и реабилитолог искренне поддерживает меня в идее отсосать уже свои колени, икры и «тяжелый низ», если это сделает меня счастливой, и завалить уже наконец». То есть девушка серьезно рассматривает возможность сделать липосакцию, поскольку по медицинским показаниям ей нельзя активно заниматься спортом. А вы поддерживаете Риту Дакоту в таком решении?

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Текст: Мария Мельникова

Фото: Instagram

Видео: Youtube.com / Рита Дакота

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