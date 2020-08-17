С головы до ног зататуированная пара показала, как они выглядели без рисунков на коже

Пара впервые познакомилась, когда популярный блогер Хайди пришла Джеймсу, ветерану войны с ампутированной ногой, который работал фотографом. Ей нужны были новые снимки для ее аккаунта. Между ними сразу пробежала искра, и они очень быстро начали встречаться, а потом и жить вместе. У них сразу нашлось много общего, в том числе и страсть к татуировкам.

И вот влюбленные показали британскому онлайн-порталу Daily Star, как выглядели до того, как покрыли свои тела перманентным боди-артом. Так, Хайди рассказала, что когда-то была рыжеволосой малышкой и носила металлические брекеты. Что же касается Джеймса, он был серьезным подростком, а потом пошел в армию. Свою первую тату он набил в 18 лет, сразу после окончания базовой подготовки к службе. Сейчас же у него вся спина, обе руки, шея, пальцы, ребра покрыты рисунками, украшают они и его единственную ногу. В будущем он планирует продолжить расписывать себя.

Хайди тоже потратила на свои татуировки тысячи фунтов стерлингов их у нее даже больше, чем у Джеймса, и ее абсолютно не волнует, что кому-то такая одержимость может показаться чрезмерной. «Мне кажется, я провела в кабинете мастера от 50 до 100 часов. Большинство из моих рисунков очень важны для меня, они иллюстрируют какие-то важные моменты из моего детства, зацепившие меня цитаты или кадры из фильмов», – пояснила она, добавив, что большая часть ее боди-арта цветная, ведь она еще и выступала в роли тату-модели.